Рецепт лаймового мороженого на сгущенном молоке

Для приготовления этого мороженого вам понадобится всего 5 ингредиентов. Вам даже не нужна будет форма для леденцов на палочке - одноразовые стаканчики или даже бокалы для шампанского станут отличной заменой.
Десерт получается в меру сладкий и освежающий. Если у вас есть формочки для мороженого, используйте их, если нет, воспользуйтесь одноразовыми стаканчиками.
Ингредиенты
- сгущенное молоко
- 400 г
- сливочный сыр
- 100 г
- ванильный экстракт
- 0,5 ч. л.
- соль
- щепотка
- сок лаймов
- 8 шт.
1. Подготовьте форму и палочки для леденцов.
2. В блендере смешайте сгущенное молоко с сахаром, сливочный сыр, ваниль и соль и взбейте все до получения однородной массы. Медленно добавьте сок лайма.
3. Равномерно распределите смесь по углублениям формочек для мороженого, вставьте палочки для мороженого и поместите в морозильную камеру. Заморозьте до твердого состояния, по крайней мере на 4 часа.
4. Когда мороженное замерзнет, выньте его из формы. Вам будет легче это сделать, быстро окунув формочку в емкость с теплой (не горячей) водой.