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Рецепт лаймового мороженого на сгущенном молоке

Время готовки
4 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
333 ккал
Дата публикации
Просмотры
163
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт лаймового мороженого на сгущенном молоке

Лаймовое мороженое на сгущеном молоке / Фото: Credits

Для приготовления этого мороженого вам понадобится всего 5 ингредиентов. Вам даже не нужна будет форма для леденцов на палочке - одноразовые стаканчики или даже бокалы для шампанского станут отличной заменой.

Десерт получается в меру сладкий и освежающий. Если у вас есть формочки для мороженого, используйте их, если нет, воспользуйтесь одноразовыми стаканчиками. 

Ингредиенты

сгущенное молоко
400 г
сливочный сыр
100 г
ванильный экстракт
0,5 ч. л.
соль
щепотка
сок лаймов
8 шт.

1. Подготовьте форму и палочки для леденцов.

2. В блендере смешайте сгущенное молоко с сахаром, сливочный сыр, ваниль и соль и взбейте все до получения однородной массы. Медленно добавьте сок лайма.

3. Равномерно распределите смесь по углублениям формочек для мороженого, вставьте палочки для мороженого и поместите в морозильную камеру. Заморозьте до твердого состояния, по крайней мере на 4 часа.

4. Когда мороженное замерзнет, ​​выньте его из формы. Вам будет легче это сделать, быстро окунув формочку в емкость с теплой (не горячей) водой.

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