Рецепт легкого куриного супа с фасолью и зеленью

Рецепт предполагает наличие домашнего бульона, но это единственный относительно сложный пункт, фасоль для него подойдет консервированная, зелень можно взять любую, так что этот суп можно считать легким в приготовлении.

Ингредиенты сельдерей 4 стебля желтая луковица 1 шт. головка чеснока 1 шт. черного перца 0,5 ч. л. курица 1 шт. белый мисо 1 ст. л. фасоль 1 банка шпинат 30 г соль перец укроп

1. В большую кастрюлю добавьте сельдерей, порезанный на четвертинки, лук, порезанный на четвертинки, чеснок, разрезанный на пополам вдоль, перец горошком и курицу. Добавьте достаточно воды, чтобы полностью покрыть их. Доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать слабое кипение, и готовьте, периодически снимая с поверхности примеси, пока курица полностью не приготовится и не будет отставать от кости, от 55 минут до 1 часа.

2. Переложите курицу на тарелку. Используя мелкое сито, процедите бульон в чистую кастрюлю и держите в тепле на среднем огне. Снимите курицу с кости и измельчите вилкой. Если у вас больше мяса (или бульона), чем вы хотели бы подать, вы можете заморозить его для другого использования.

3. Растворите мисо в бульоне и добавьте фасоль, шпинат и измельченную курицу. Приправьте по вкусу солью и перцем. Разложите по тарелкам и украсьте укропом перед подачей.

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