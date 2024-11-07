Рецепт легкого куриного супа с фасолью и зеленью

Рецепт предполагает наличие домашнего бульона, но это единственный относительно сложный пункт, фасоль для него подойдет консервированная, зелень можно взять любую, так что этот суп можно считать легким в приготовлении.
Ингредиенты
- сельдерей
- 4 стебля
- желтая луковица
- 1 шт.
- головка чеснока
- 1 шт.
- черного перца
- 0,5 ч. л.
- курица
- 1 шт.
- белый мисо
- 1 ст. л.
- фасоль
- 1 банка
- шпинат
- 30 г
- соль
- перец
- укроп
1. В большую кастрюлю добавьте сельдерей, порезанный на четвертинки, лук, порезанный на четвертинки, чеснок, разрезанный на пополам вдоль, перец горошком и курицу. Добавьте достаточно воды, чтобы полностью покрыть их. Доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите огонь, чтобы поддерживать слабое кипение, и готовьте, периодически снимая с поверхности примеси, пока курица полностью не приготовится и не будет отставать от кости, от 55 минут до 1 часа.
2. Переложите курицу на тарелку. Используя мелкое сито, процедите бульон в чистую кастрюлю и держите в тепле на среднем огне. Снимите курицу с кости и измельчите вилкой. Если у вас больше мяса (или бульона), чем вы хотели бы подать, вы можете заморозить его для другого использования.
3. Растворите мисо в бульоне и добавьте фасоль, шпинат и измельченную курицу. Приправьте по вкусу солью и перцем. Разложите по тарелкам и украсьте укропом перед подачей.
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