Рецепт легкой рисовой запеканки с брокколи

Пользу брокколи трудно переоценить, а в сочетании с сыром и рисом блюдо будет не только полезным, но и вкусным. Кроме того, приготовление запеканки не отнимет у вас много времени.

Ингредиенты

брокколи - 800 г

вареный белый рис - 600 г

сливочное масло - 60 г

мука - 50 г

молоко - 0,5 л

горчичный порошок - половина ч. л.

паприка - четверть ч. л.

луковый порошок - половина ч. л.

чесночный порошок - половина ч. л.

сыр чеддер - 300 г

пармезан - 100 г

сливочный сыр - 80 г

сыр чеддер - 100 г

соль и перец

Подготовка

брокколи нарежьте на некрупные куски;

отварите рис;

натрите твердый сыр на крупной терке;

нарежьте сливочный сыр кубиками.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму маслом.

Поместите брокколи в кастрюлю с кипящей водой и готовьте в течение 2 минут, затем сразу же переложите ее в миску с очень холодной водой и отставьте в сторону.

Разогрейте сливочное масло, добавьте муку и готовьте 1-2 минуты, постоянно помешивая.

Добавьте молоко и специи, дайте смеси закипеть и варите 4-5 минут, не переставая помешивать. Смесь должна немного загустеть.

Снимите с огня и добавьте сыр чеддер, сыр пармезан и сливочный сыр. Приправьте сырный соус солью и перцем по вкусу.

Смешайте рис, брокколи и сырный соус в большой миске, затем выложите в форму для запекания.

Сверху посыпьте все оставшейся порцией сыра чеддер.

Выпекайте 30-35 минут.

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