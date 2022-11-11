Рецепт легкой рисовой запеканки с брокколи

Запеканка с тремя видами сыра и брокколи - отличный вариант блюда выходного дня.
Пользу брокколи трудно переоценить, а в сочетании с сыром и рисом блюдо будет не только полезным, но и вкусным. Кроме того, приготовление запеканки не отнимет у вас много времени.
Ингредиенты
- брокколи - 800 г
- вареный белый рис - 600 г
- сливочное масло - 60 г
- мука - 50 г
- молоко - 0,5 л
- горчичный порошок - половина ч. л.
- паприка - четверть ч. л.
- луковый порошок - половина ч. л.
- чесночный порошок - половина ч. л.
- сыр чеддер - 300 г
- пармезан - 100 г
- сливочный сыр - 80 г
- сыр чеддер - 100 г
- соль и перец
Подготовка
- брокколи нарежьте на некрупные куски;
- отварите рис;
- натрите твердый сыр на крупной терке;
- нарежьте сливочный сыр кубиками.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму маслом.
Поместите брокколи в кастрюлю с кипящей водой и готовьте в течение 2 минут, затем сразу же переложите ее в миску с очень холодной водой и отставьте в сторону.
Разогрейте сливочное масло, добавьте муку и готовьте 1-2 минуты, постоянно помешивая.
Добавьте молоко и специи, дайте смеси закипеть и варите 4-5 минут, не переставая помешивать. Смесь должна немного загустеть.
Снимите с огня и добавьте сыр чеддер, сыр пармезан и сливочный сыр. Приправьте сырный соус солью и перцем по вкусу.
Смешайте рис, брокколи и сырный соус в большой миске, затем выложите в форму для запекания.
Сверху посыпьте все оставшейся порцией сыра чеддер.
Выпекайте 30-35 минут.
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