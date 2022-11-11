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Рецепт легкой рисовой запеканки с брокколи

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
419
Время на прочтение
2 мин
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Рецепт легкой рисовой запеканки с брокколи

Фото: Credits

Запеканка с тремя видами сыра и брокколи - отличный вариант блюда выходного дня.

Пользу брокколи трудно переоценить, а в сочетании с сыром и рисом блюдо будет не только полезным, но и вкусным. Кроме того, приготовление запеканки не отнимет у вас много времени. 

Ингредиенты

  • брокколи - 800 г
  • вареный белый рис - 600 г  
  • сливочное масло - 60 г
  • мука - 50 г
  • молоко - 0,5 л
  • горчичный порошок - половина ч. л.
  • паприка - четверть ч. л.
  • луковый порошок - половина ч. л.
  • чесночный порошок - половина ч. л.
  • сыр чеддер - 300 г
  • пармезан - 100 г
  • сливочный сыр - 80 г
  • сыр чеддер - 100 г 
  • соль и перец

Подготовка

  • брокколи нарежьте на некрупные куски;
  • отварите рис;
  • натрите твердый сыр на крупной терке;
  • нарежьте сливочный сыр кубиками.  

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму маслом.
Поместите брокколи в кастрюлю с кипящей водой и готовьте в течение 2 минут, затем сразу же переложите ее в миску с очень холодной водой и отставьте в сторону.

Разогрейте сливочное масло, добавьте муку и готовьте 1-2 минуты, постоянно помешивая.
Добавьте молоко и специи, дайте смеси закипеть и варите 4-5 минут, не переставая помешивать. Смесь должна немного загустеть. 

Снимите с огня и добавьте сыр чеддер, сыр пармезан и сливочный сыр. Приправьте сырный соус солью и перцем по вкусу.
Смешайте рис, брокколи и сырный соус в большой миске, затем выложите в форму для запекания.
Сверху посыпьте все оставшейся порцией сыра чеддер.

Выпекайте 30-35 минут. 

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Дата публикации
Просмотры
419
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