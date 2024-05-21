Рецепт летнего десерта в лимонной кожуре: лайфхак от блогера

Быстрый и легкий в приготовлении лимонный мусс, которым можно баловать себя круглый год.
Это отличный десерт, который понравится всей семье. Делать его несложно, а к совместному приготовлению можно привлечь даже детей. Его рецептом на своей странице поделилась блогер mamiawishappy. Рецепт рассчитан на 6 порций.
Ингредиенты
- Лимонный сок
- 100 мл
- Сахар
- 50 г
- Желатин
- 10 г
- Ванильный экстракт
- 1 ч. л
- Сливки
- 150 мл
Приготовление:
- Разрежьте лимон пополам и уберите середину.
- Выжмите из нее сок.
- Вылейте сок в кастрюлю с сахаром и желатином, подогрейте и размешайте до однородности.
- Перелейте в миску для взбивания сливок и перемешайте.
- Разлейте по формочкам, в половинки кожуры лимона.
- Дайте остыть в холодильнике по крайней мере 1 час.
Советы:
- Сахара можете добавить больше, по вашему вкусу.
- Желатин можно заменить другим загустителем.
Вкус этого мусса завораживает, но обратите внимание, что лимон – аллергенный продукт, поэтому вы должны быть уверены, что у вас нет аллергии на цитрусовые.
Читайте также: