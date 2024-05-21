Рецепт летнего десерта в лимонной кожуре: лайфхак от блогера

Быстрый и легкий в приготовлении лимонный мусс, которым можно баловать себя круглый год.

Это отличный десерт, который понравится всей семье. Делать его несложно, а к совместному приготовлению можно привлечь даже детей. Его рецептом на своей странице поделилась блогер mamiawishappy. Рецепт рассчитан на 6 порций.

Ингредиенты Лимонный сок 100 мл Сахар 50 г Желатин 10 г Ванильный экстракт 1 ч. л Сливки 150 мл

Приготовление:

Разрежьте лимон пополам и уберите середину.

Выжмите из нее сок.

Вылейте сок в кастрюлю с сахаром и желатином, подогрейте и размешайте до однородности.

Перелейте в миску для взбивания сливок и перемешайте.

Разлейте по формочкам, в половинки кожуры лимона.

Дайте остыть в холодильнике по крайней мере 1 час.

Советы:

Сахара можете добавить больше, по вашему вкусу.

Желатин можно заменить другим загустителем.

Вкус этого мусса завораживает, но обратите внимание, что лимон – аллергенный продукт, поэтому вы должны быть уверены, что у вас нет аллергии на цитрусовые.

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