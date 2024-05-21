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Рецепт летнего десерта в лимонной кожуре: лайфхак от блогера

Рецепт летнего десерта в лимонной кожуре: лайфхак от блогера

Фото: Credits

Быстрый и легкий в приготовлении лимонный мусс, которым можно баловать себя круглый год.

Это отличный десерт, который понравится всей семье. Делать его несложно, а к совместному приготовлению можно привлечь даже детей. Его рецептом на своей странице поделилась блогер mamiawishappy. Рецепт рассчитан на 6 порций.

Ингредиенты

Лимонный сок
100 мл
Сахар
50 г
Желатин
10 г
Ванильный экстракт
1 ч. л
Сливки
150 мл

Приготовление:

  • Разрежьте лимон пополам и уберите середину.
  • Выжмите из нее сок.
  • Вылейте сок в кастрюлю с сахаром и желатином, подогрейте и размешайте до однородности.
  • Перелейте в миску для взбивания сливок и перемешайте.
  • Разлейте по формочкам, в половинки кожуры лимона.
  • Дайте остыть в холодильнике по крайней мере 1 час.

Советы:

  • Сахара можете добавить больше, по вашему вкусу.
  • Желатин можно заменить другим загустителем.

Вкус этого мусса завораживает, но обратите внимание, что лимон – аллергенный продукт, поэтому вы должны быть уверены, что у вас нет аллергии на цитрусовые.

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