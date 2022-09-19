Рецепт любимого завтрака королевы: яйца скрэмбл с двумя секретными ингредиентами

Несколько лет назад подруге Ли Холмс посчастливилось быть поваром королевы, и она рассказала о том, какие секретные ингредиенты добавляют в яйца скрэмбл, когда готовят завтрак для Елизаветы II. Daily Mail опубликовали рецепт и поделились этими ингредиентами, ими оказались мускатный орех и цедра лимона.

Ингредиенты на две порции:

3 органических (коричневых) яйца

1 столовая ложка молока

морская соль по вкусу

1 столовая ложка сливочного масла, или вы можете использовать оливковое масло первого отжима

1 чайная ложка мелко натертой лимонной цедры

щепотка молотого мускатного ореха

свежемолотый черный перец по вкусу

нарезанный зеленый лук и сельдь для подачи (по желанию)

Приготовление

Взбейте яйца и молоко в миске, добавьте соль по вкусу.

Нагрейте сливочное или оливковое масло в небольшой сковороде на слабом или среднем огне.

Добавьте яйца и убавьте огонь до минимума, медленно перемещая их по сковороде лопаткой, чтобы они не прилипли ко дну.

Непосредственно перед тем, как они начнут схватываться, добавьте цедру лимона, мускатный орех и дополнительную соль, если хотите, и перемешайте.

Подавайте немедленно, украсив перцем и зеленым луком, если используете.

Какие продукты предпочитала королева Елизавета II

Королева любила иногда начинать день с белкового завтрака, а эти яйца были сделаны с учетом того, что ей особенно нравилось.

Елизавета II любила есть продукты, выращенные в домашних условиях. Она также была поклонницей сезонной еды. Яйца должны были быть коричневыми, а не белыми, так как Ее Величество предпочитала их вкус, и их всегда готовили медленно, чтобы они были очень сливочными и без комков.

Иногда их подавали с ее любимой копченой рыбой, обычно в ее личной столовой в Букингемском дворце, с чашечкой чая Эрл Грей и глотком молока.

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