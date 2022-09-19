Рецепт любимого завтрака королевы: яйца скрэмбл с двумя секретными ингредиентами

Ли Холмс, шеф-повар из Австралии, поделилась рецептом любимого завтрака Елизаветы II.
Несколько лет назад подруге Ли Холмс посчастливилось быть поваром королевы, и она рассказала о том, какие секретные ингредиенты добавляют в яйца скрэмбл, когда готовят завтрак для Елизаветы II. Daily Mail опубликовали рецепт и поделились этими ингредиентами, ими оказались мускатный орех и цедра лимона.
Ингредиенты на две порции:
- 3 органических (коричневых) яйца
- 1 столовая ложка молока
- морская соль по вкусу
- 1 столовая ложка сливочного масла, или вы можете использовать оливковое масло первого отжима
- 1 чайная ложка мелко натертой лимонной цедры
- щепотка молотого мускатного ореха
- свежемолотый черный перец по вкусу
- нарезанный зеленый лук и сельдь для подачи (по желанию)
Приготовление
Взбейте яйца и молоко в миске, добавьте соль по вкусу.
Нагрейте сливочное или оливковое масло в небольшой сковороде на слабом или среднем огне.
Добавьте яйца и убавьте огонь до минимума, медленно перемещая их по сковороде лопаткой, чтобы они не прилипли ко дну.
Непосредственно перед тем, как они начнут схватываться, добавьте цедру лимона, мускатный орех и дополнительную соль, если хотите, и перемешайте.
Подавайте немедленно, украсив перцем и зеленым луком, если используете.
Какие продукты предпочитала королева Елизавета II
Королева любила иногда начинать день с белкового завтрака, а эти яйца были сделаны с учетом того, что ей особенно нравилось.
Елизавета II любила есть продукты, выращенные в домашних условиях. Она также была поклонницей сезонной еды. Яйца должны были быть коричневыми, а не белыми, так как Ее Величество предпочитала их вкус, и их всегда готовили медленно, чтобы они были очень сливочными и без комков.
Иногда их подавали с ее любимой копченой рыбой, обычно в ее личной столовой в Букингемском дворце, с чашечкой чая Эрл Грей и глотком молока.
Читайте также:
- Любимое печенье Елизаветы II: рецепт с секретным ингредиентом от бывшего шеф-повара королевы
- Что любила пить королева Елизавета II: назван любимый алкогольный напиток монарха
- Как приготовить сконы: рецепт любимых булочек Елизаветы II от королевского повара