Рецепт малосольных огурцов на минеральной воде

Если вы хотите приготовить малосольные огурцы, которые можно есть через сутки, то для этого используйте минеральную сильногазированную воду.
Благодаря минеральной воде с газом, огурцы получатся хрустящими и упругими. Они станут прекрасным дополнением к обеду или ужину.
Ингредиенты
- огурцы
- 1 кг
- минеральная вода сильногазированная
- 1 л
- чеснок
- 5 зубчиков
- соль
- 2 ст. л.
- укроп
- Огурцы помойте и отрежьте кончики.
- Чеснок очистите, нарежьте кусочками.
- Укроп промойте и нарежьте.
- Огурцы уложите в емкость и переложите каждый слой чесноком и укропом.
- В небольшом количестве минеральной воды разведите соль и перемешайте до полного растворения в ней соли. Залейте огурцы и влейте остальную минеральную воду. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 24 часа.
Советы:
- Огурчики выбирайте небольшие, одинакового размера.
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