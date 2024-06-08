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Рецепт малосольных огурцов на минеральной воде

Время готовки
24 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
15 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
41
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт малосольных огурцов на минеральной воде

Малосольные огурцы на минеральной воде / Фото: Credits

Если вы хотите приготовить малосольные огурцы, которые можно есть через сутки, то для этого используйте минеральную сильногазированную воду. 

Благодаря минеральной воде с газом, огурцы получатся хрустящими и упругими. Они станут прекрасным дополнением к обеду или ужину.

Ингредиенты

огурцы
1 кг
минеральная вода сильногазированная
1 л
чеснок
5 зубчиков
соль
2 ст. л.
укроп
  1. Огурцы помойте и отрежьте кончики.
  2. Чеснок очистите, нарежьте кусочками.
  3. Укроп промойте и нарежьте.
  4. Огурцы уложите в емкость и переложите каждый слой чесноком и укропом.
  5. В небольшом количестве минеральной воды разведите соль и перемешайте до полного растворения в ней соли. Залейте огурцы и влейте остальную минеральную воду. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 24 часа.

Советы:

  • Огурчики выбирайте небольшие, одинакового размера.

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