Рецепт мандариновой настойки

Мандариновая настойка – это алкогольный напиток. Времени на его настаивание потребуется две недели, поэтому приготовьте его заранее.
Настойка выходит мягкой на вкус с цитрусовым ароматом, что делает ее популярной среди домашних напитков.
Ингредиенты
- мандарины
- 8 шт.
- водка
- 1 литр
- сахар
- 1 ст. л.
- Мандарины помойте и обсушите бумажным полотенцем. Аккуратно снимите цедру, не задевая белой мякоти.
- Из мякоти мандарин выдавите 80 мл сока и отправьте в холодильник.
- Цедру сложите в банку, добавьте сахар, залейте водкой и закройте крышкой. Храните в темном месте при комнатной температуре 12 дней. Один раз через три дня банку встряхивайте. Затем влейте мандариновый сок без осадка и оставьте еще на два дня.
- Настой профильтруйте через несколько слоев марли. Разлейте по бутылкам и поставьте в темное, прохладное место.
Советы:
- Настойку можно сделать с мандаринами и апельсинами.
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