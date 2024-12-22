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Рецепт мандариновой настойки

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
270 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
404
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт мандариновой настойки

Мандариновая настойка / Фото: Credits

Мандариновая настойка – это алкогольный напиток. Времени на его настаивание  потребуется две недели, поэтому приготовьте его заранее.

Настойка выходит мягкой на вкус с цитрусовым ароматом, что делает ее популярной среди домашних напитков.

Ингредиенты

мандарины
8 шт.
водка
1 литр
сахар
1 ст. л.
  1. Мандарины помойте и обсушите бумажным полотенцем. Аккуратно снимите цедру, не задевая белой мякоти. 
  2. Из мякоти мандарин выдавите 80 мл сока и отправьте в холодильник.
  3. Цедру сложите в банку, добавьте сахар, залейте водкой и закройте крышкой. Храните в темном месте при комнатной температуре 12 дней. Один раз через три дня банку встряхивайте. Затем влейте мандариновый сок без осадка и оставьте еще на два дня.
  4. Настой профильтруйте через несколько слоев марли. Разлейте по бутылкам и поставьте в темное, прохладное место.

Советы:

  • Настойку можно сделать с мандаринами и апельсинами.

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