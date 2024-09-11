Рецепт маринованного острого перца в медовой заливке

Попробуйте приготовить острый маринованный перец в медовой заправке без стерилизации и варки.
На странице домашних рецептов Буде смачно разом показали, как приготовили ароматный острый перец со сладкой медовой ноткой.
Ингредиенты
- Острый перец
- 250 – 300 г
- Яблочный уксус 6%
- 250 мл
- Мед (желательно жидкий)
- 4 ст.л
Приготовление:
- Помойте и нарежьте кусочками перец;
- Положите кольца перца в банку и слегка придавите рукой;
- Приготовьте заправку: к яблочному уксусу добавьте мед и тщательно перемешайте все до его полного растворения. Затем этой смесью залейте перец;
- Закройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на день;
- Храните в холодильнике или в холодном погребе.
Советы:
При нарезании перца лучше работать в перчатках и не касаться руками глаз.
Приятного аппетита!
@bude_smachno_razom Маринованный острый перец в медовой заливке без варки и стерилизации Горький перец с медом хорошо гармонирует с мясными блюдами, салатами, брускетами. — 4 ст.л ️ Приготовление • Промойте, нарежьте порционными кусочками горький перец. Работайте в перчатках, потому что будет беда • Кладем кольца перца в полную банку, легонько притрамбовываем рукой. • Далее готовим заливку в яблочном уксусе, растворяем мед, хорошо вымешиваем и заливаем наш перец. • Закрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре в день. После храним в холодильнике или в холодном погребе. Вкусного #закуска #перец #медовыйперец #маринованныйперец #консервация #рекомендацииукраина ♬ оригинальный звук — Iryna Bratak
Острый перец с медом хорошо подходит с мясными блюдами, салатами или брускетам.
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