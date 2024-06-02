Рецепт мясного рагу с консервированной кукурузой и овощами

Для сытного, сочного и ароматного рагу, которое тает во рту, обязательно используйте свиной ошеек, при тушении мясо станет еще мягче и сочнее.
Мясо с кукурузой и свежими овощами – несложное в приготовлении блюдо, состоящие из кусочков свинины, болгарского перца, репчатого лука, а консервированная кукуруза придаст блюду особый сладкий вкус.
Ингредиенты
- свинина ошеек
- 500 г
- болгарский перец
- 3 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- консервированная кукуруза
- 150 г
- томатная паста
- 2 ст. л.
- вода
- 30 г
- чеснок
- 3 зубчика
- перец черный молотый
- хмели-сунели
- 1 ч. л.
- соль
- растительное масло
- зелень
- Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Зелень вымойте и мелко нарежьте.
- Болгарский перец очистите от плодоножки и семян и нарежьте средними кубиками.
- Чеснок очистите и мелко нарежьте.
- С кукурузы слейте жидкость.
- Свиной ошеек вымойте и обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими полосками.
- В сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте мясо до золотистого цвета. Добавьте к нему лук и обжарьте десять минут. Затем выложите болгарский перец, томатную пасту, чеснок, хмели-сунели, перец черный молотый, соль и воду. Перемешайте и тушите еще десять минут. Добавьте консервированную кукурузу и протушите еще две минуты. Посыпьте зеленью.
Советы:
- Приправы и зелень используйте по своему вкусу.
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