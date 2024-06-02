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Рецепт мясного рагу с консервированной кукурузой и овощами

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
115 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
54
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт мясного рагу с консервированной кукурузой и овощами

Мясное рагу с консервированной кукурузой и овощами / Фото: Credits

Для сытного, сочного и ароматного рагу, которое тает во рту, обязательно используйте свиной ошеек, при тушении мясо станет еще мягче и сочнее.

Мясо  с кукурузой и свежими овощами – несложное в приготовлении блюдо, состоящие из кусочков свинины, болгарского перца, репчатого лука, а консервированная кукуруза придаст блюду особый сладкий вкус.

Ингредиенты

свинина ошеек
500 г
болгарский перец
3 шт.
лук репчатый
2 шт.
консервированная кукуруза
150 г
томатная паста
2 ст. л.
вода
30 г
чеснок
3 зубчика
перец черный молотый
хмели-сунели
1 ч. л.
соль
растительное масло
зелень
  1. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
  2. Зелень вымойте и мелко нарежьте.
  3. Болгарский перец очистите от плодоножки и семян и нарежьте средними кубиками.
  4. Чеснок очистите и мелко нарежьте.
  5. С кукурузы слейте жидкость.
  6. Свиной ошеек вымойте и обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими полосками.
  7. В сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте мясо до золотистого цвета. Добавьте к нему лук и обжарьте десять минут. Затем выложите болгарский перец, томатную пасту, чеснок, хмели-сунели, перец черный молотый, соль и воду. Перемешайте и тушите еще десять минут. Добавьте консервированную кукурузу и протушите еще две минуты. Посыпьте зеленью.

Советы:

  • Приправы и зелень используйте по своему вкусу.

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