Рецепт нежных блинов на кефире

Блины считаются блюдом славянской кухни. По одной из версий слово "блин" происходит от украинского "мельница", ведь их всегда готовили из перемолотого в муку зерна.

Блины бывают тонкими и дрожжевыми, а готовить их можно на молоке, кефире и даже воде. Приготовленные на воде блины быстро становятся ломкими, а испеченные на молоке или кефире дольше сохраняют нежную текстуру.

Время приготовления: 60 минут

Ингредиенты:

3 яйца

450 мл кефира

1 стакан муки

3 ст. л растительного масла

2 ст. л сахара

½ ч. л. соды

½ ч. л. соли

50 мл теплой воды (по желанию)

Приготовление пошагово:

1. В миске смешиваем яйца, соль, соду и сахар, пока масса немного не посветлеет.

2. Добавляем половину муки, чтобы не было комочков, и хорошо перемешиваем. Выливаем кефир и еще раз хорошо смешиваем. Просеиваем остатки муки и доводим блинное тесто до однородной консистенции.

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3. Тесто следует оставить на 20-30 минут в тепле, чтобы мука набухла и клейковина разошлась. Когда тесто настоится, оно может стать более густым. Можно выпекать пышные блины или добавить на этом этапе примерно 50 мл воды, тогда блины получатся тонкими. Главное — не переборщить с жидкостью, чтобы готовые блины хорошо отставали от сковороды при выпечке.

4. Перед выпечкой блинов, нужно хорошо раскалить сковороду. Ставим ее на большой огонь, выливаем масло и нагреваем. Горячее масло добавляем в тесто и быстро перемешиваем, чтобы под воздействием температуры масса не свернулась. Жарим блины на сухой сковороде.

Нежные блины на кефире можно подавать с соленой и сладкой начинкой. Такие блины можно начинить мясом или сыром или полить жидким медом.

Видеоверсия рецепта:

Приятного тебе аппетита!

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