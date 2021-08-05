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Рецепт нежных сырников с изюмом: готовим вкусный завтрак

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Рецепт нежных сырников с изюмом: готовим вкусный завтрак

Кажется, людей, которые не любят сырники, нет. А если и есть, тогда они не пробовали вкусные сырники.

Предлагаем вам порадовать своих родных вкусным завтраком – нежными сырниками с румяной корочкой по рецепту повара Павла Дьячека. 

Ингредиенты (на 8 штук):

  • творог 10% – 300 г
  • сахар – 1 ст. л.
  • яйца (желток) – 2 шт.
  • мука – 80 г
  • изюм – 20 г
  • ванильный сахар – 3 г
  • растительное масло – 50 г 
  • сахарная пудра – 10 г
  • свежая мята – 1 г
  • на выбор: сметана, мед или варенье – 20 г

Приготовление

Замачиваем изюм в теплой воде на 10 минут. 

Перетираем творог через сито. Таким образом он станет однородным и нежным. Добавляем в него желток, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем. Полученная масса не должна быть влажной или слишком сухой. Затем добавляем отжатый от воды изюм и половину муки, все тщательно перемешиваем.

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Вторую половину муки используем для панировки сырников.

Выкладываем полученное тесто на разделочную доску, посыпанную мукой. Формируем "колбаску" диаметром 7 см, обваливаем в муке, режем ножом на одинаковые кусочки, сплющиваем каждый сырник и с помощью ножа формируем его круглые края. 

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Выкладываем сырники на горячую сковородку с растительным маслом и жарим на маленьком огне по минуте с каждой стороны.

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Затем выкладываем в форму с пергаментом и отправляем их в духовку при температуре 180°С на 10 минут.

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Выкладываем сырники на тарелку, присыпаем сахарной пудрой и украшаем листьями мяты. К ним можно подать сметану, мед или варенье.

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