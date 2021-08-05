Рецепт нежных сырников с изюмом: готовим вкусный завтрак

Кажется, людей, которые не любят сырники, нет. А если и есть, тогда они не пробовали вкусные сырники.

Предлагаем вам порадовать своих родных вкусным завтраком – нежными сырниками с румяной корочкой по рецепту повара Павла Дьячека.

Ингредиенты (на 8 штук):

творог 10% – 300 г

сахар – 1 ст. л.

яйца (желток) – 2 шт.

мука – 80 г

изюм – 20 г

ванильный сахар – 3 г

растительное масло – 50 г

сахарная пудра – 10 г

свежая мята – 1 г

на выбор: сметана, мед или варенье – 20 г

Приготовление

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Замачиваем изюм в теплой воде на 10 минут.

Перетираем творог через сито. Таким образом он станет однородным и нежным. Добавляем в него желток, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем. Полученная масса не должна быть влажной или слишком сухой. Затем добавляем отжатый от воды изюм и половину муки, все тщательно перемешиваем.

Вторую половину муки используем для панировки сырников.

Выкладываем полученное тесто на разделочную доску, посыпанную мукой. Формируем "колбаску" диаметром 7 см, обваливаем в муке, режем ножом на одинаковые кусочки, сплющиваем каждый сырник и с помощью ножа формируем его круглые края.

Выкладываем сырники на горячую сковородку с растительным маслом и жарим на маленьком огне по минуте с каждой стороны.

Затем выкладываем в форму с пергаментом и отправляем их в духовку при температуре 180°С на 10 минут.

Выкладываем сырники на тарелку, присыпаем сахарной пудрой и украшаем листьями мяты. К ним можно подать сметану, мед или варенье.

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