Рецепт нежных сырников с изюмом: готовим вкусный завтрак

Кажется, людей, которые не любят сырники, нет. А если и есть, тогда они не пробовали вкусные сырники.
Предлагаем вам порадовать своих родных вкусным завтраком – нежными сырниками с румяной корочкой по рецепту повара Павла Дьячека.
Ингредиенты (на 8 штук):
- творог 10% – 300 г
- сахар – 1 ст. л.
- яйца (желток) – 2 шт.
- мука – 80 г
- изюм – 20 г
- ванильный сахар – 3 г
- растительное масло – 50 г
- сахарная пудра – 10 г
- свежая мята – 1 г
- на выбор: сметана, мед или варенье – 20 г
Приготовление
Замачиваем изюм в теплой воде на 10 минут.
Перетираем творог через сито. Таким образом он станет однородным и нежным. Добавляем в него желток, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем. Полученная масса не должна быть влажной или слишком сухой. Затем добавляем отжатый от воды изюм и половину муки, все тщательно перемешиваем.
Вторую половину муки используем для панировки сырников.
Выкладываем полученное тесто на разделочную доску, посыпанную мукой. Формируем "колбаску" диаметром 7 см, обваливаем в муке, режем ножом на одинаковые кусочки, сплющиваем каждый сырник и с помощью ножа формируем его круглые края.
Выкладываем сырники на горячую сковородку с растительным маслом и жарим на маленьком огне по минуте с каждой стороны.
Затем выкладываем в форму с пергаментом и отправляем их в духовку при температуре 180°С на 10 минут.
Выкладываем сырники на тарелку, присыпаем сахарной пудрой и украшаем листьями мяты. К ним можно подать сметану, мед или варенье.
Читайте также: Свиные отбивные, тушенные в винно-грибном соусе: простой рецепт на карантин
Читайте также: Без мяса и сметаны: рецепт постного борща с квашеной капустой