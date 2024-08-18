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Рецепт огуречного салата с йогуртом

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
28 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
135
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт огуречного салата с йогуртом

Огуречный салат с йогуртом / Фото: Credits

Приготовьте легкий и полезный салат за считанные минуты. Он идеально подойдет тем, кто следит за правильным питанием и своей фигурой.

К огурцам добавьте ароматный красный лук, укроп, а в качестве заправки используйте натуральный йогурт, чеснок, лимонный сок, укроп и черный молотый перец.

Ингредиенты

греческий йогурт
100 г
огурцы
4 шт.
лук красный
1 шт.
сок лимона
1 ст. л.
чеснок
2 зубчика
укроп свежий
перец черный молотый
соль
  1. Огурцы вымойте под проточной водой. Обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте тонкими кружками.
  2. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
  3. Укроп промойте и мелко измельчите.
  4. Для заправки: в небольшой емкости соедините сок лимона, чеснок, выдавленный через пресс, укроп, перец черный молотый, соль и греческий йогурт. Перемешайте.
  5. В салатник выложите нарезанные огурцы, лук. Добавьте заправку и перемешайте.

Советы: 

  • Салат станет отличным дополнением к мясному блюду.

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