Рецепт огуречного салата с йогуртом

Приготовьте легкий и полезный салат за считанные минуты. Он идеально подойдет тем, кто следит за правильным питанием и своей фигурой.
К огурцам добавьте ароматный красный лук, укроп, а в качестве заправки используйте натуральный йогурт, чеснок, лимонный сок, укроп и черный молотый перец.
Ингредиенты
- греческий йогурт
- 100 г
- огурцы
- 4 шт.
- лук красный
- 1 шт.
- сок лимона
- 1 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- укроп свежий
- перец черный молотый
- соль
- Огурцы вымойте под проточной водой. Обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте тонкими кружками.
- Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Укроп промойте и мелко измельчите.
- Для заправки: в небольшой емкости соедините сок лимона, чеснок, выдавленный через пресс, укроп, перец черный молотый, соль и греческий йогурт. Перемешайте.
- В салатник выложите нарезанные огурцы, лук. Добавьте заправку и перемешайте.
Советы:
- Салат станет отличным дополнением к мясному блюду.
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