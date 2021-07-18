Рецепт окрошки на кефире с красной рыбой

Окрошка — традиционный холодный суп, который готовят во многих странах мира.
Например, в Болгарии и Северной Македонии есть таратор на кислом молоке, но без мяса и яиц, зато с чесноком и грецкими орехами. В литовской кухне холодный борщ, или "хладник", готовят со свеклой. В Турции холодный суп на основе йогурта с огурцами и зеленью называют джаджик. Часто его подают к основным блюдам вместо салата. В киргизской кухне можно встретить молочную окрошку под названием чалоп, а в Азербайджане — дограмач. По рецепту, который указан ниже, вы сможете приготовить холодную окрошку с слабосоленой семгой на кефирной основе.
Ингредиенты:
- 600 мл минеральной воды
- 300 мл кефира 1%
- 130 г слабосоленой семги
- 3 вареных яйца
- 3 отварных картофелины
- 1 огурец
- 2 ст. л лимонного сока
- 4-5 пера зеленого лука
- пучок укропа
- 1/2 ч. л соли
Приготовление пошагово:
1. Картофель моем и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Яйца варим вкрутую. Овощи и зелень хорошо промываем под проточной водой.
2. Нарезаем мелкими кубиками отварные яйца, картофель, свежий огурец, слабосоленой семги, зеленый лук и укроп.
3. Для заправки используем кефир и негазированную минеральную воду. Чтобы отрегулировать кислоту холодного супа, выжимаем в емкость примерно 2 ст. л. лимонного сока. По вкусу можно добавить и больше. Кефир и воду используем в пропорции 1:2. На каждые 100 мл кефира добавляем 200 мл воды. Для приготовления окрошки необязательно покупать минералку, можно использовать холодную кипяченую воду. Солим по вкусу и даем настояться 10-15 минут.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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