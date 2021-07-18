Рецепт окрошки на кефире с красной рыбой

Окрошка — традиционный холодный суп, который готовят во многих странах мира.

Например, в Болгарии и Северной Македонии есть таратор на кислом молоке, но без мяса и яиц, зато с чесноком и грецкими орехами. В литовской кухне холодный борщ, или "хладник", готовят со свеклой. В Турции холодный суп на основе йогурта с огурцами и зеленью называют джаджик. Часто его подают к основным блюдам вместо салата. В киргизской кухне можно встретить молочную окрошку под названием чалоп, а в Азербайджане — дограмач. По рецепту, который указан ниже, вы сможете приготовить холодную окрошку с слабосоленой семгой на кефирной основе.

Ингредиенты:

600 мл минеральной воды

300 мл кефира 1%

130 г слабосоленой семги

3 вареных яйца

3 отварных картофелины

1 огурец

2 ст. л лимонного сока

4-5 пера зеленого лука

пучок укропа

1/2 ч. л соли

Приготовление пошагово:

1. Картофель моем и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Яйца варим вкрутую. Овощи и зелень хорошо промываем под проточной водой.

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2. Нарезаем мелкими кубиками отварные яйца, картофель, свежий огурец, слабосоленой семги, зеленый лук и укроп.

3. Для заправки используем кефир и негазированную минеральную воду. Чтобы отрегулировать кислоту холодного супа, выжимаем в емкость примерно 2 ст. л. лимонного сока. По вкусу можно добавить и больше. Кефир и воду используем в пропорции 1:2. На каждые 100 мл кефира добавляем 200 мл воды. Для приготовления окрошки необязательно покупать минералку, можно использовать холодную кипяченую воду. Солим по вкусу и даем настояться 10-15 минут.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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