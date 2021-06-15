Рецепт освежающего коктейля от шеф-бармена культового заведения

Ели вы хотите в жаркие дни лета освежиться легким алкогольным коктейлем, вам необязательно идти в заведение. Напиток можно приготовить и самому дома.
Освежающий коктейль в летний сезон несложно приготовить и дома, убежден шеф-бармен культового заведения Virgin Izakaya Bar Олег Якобенко, который поделился авторской лонгверсией рецепта охлаждающего и исцеляющего коктейля Penicillin на основе виски.
Penicillin Cooler
45 мл - дымный виски Famous Grouse Smoky Black
20 мл - лимонный фреш
10 мл - жидкий мед
80 мл - Schweppes Gentle Ginger
Приготовление:
В высокий бокал налить виски, жидкий мед, лимонный фреш и хорошо размешать.
Засыпать доверху кубиками льда и сделать еще около 10 оборотов ложкой, соединяя ингредиенты.
Долить имбирный Schweppes доверху и размешать коктейль снова.
Украсить долькой лимона.
Важно, чтобы льда было много. Ведь чем меньше льда, тем быстрее он тает.
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