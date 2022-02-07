Рецепт от Джилл Байден: курица с пармезаном и моцареллой

Рецепт от Джилл Байден: курица с пармезаном и моцареллой

Это очень вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет на ужин для всей семьи.

Жена избранного президента США Джилл Байден поделилась рецептом простого ужина для всей семьи - курицы с пармезаном и моцареллой.

В коротком ролике, в котором она показала и рассказала, как готовит свое фирменное блюдо, будущая первая леди также призналась, что этот рецепт ей достался от бабушки.

Ингредиенты:

курица - 1 кг

тертый пармезан - 75 г

тертая моцарелла - 200 г

оливковое масло

чеснок - 4 зубчика

половина луковицы

соль - по вкусу

консервированные томаты - 2 банки

свежий базилик - 10 г

молотый черный перец - по вкусу

яйца - 2 шт.

молоко - 3 ст. л.

панировочные сухари - 170 г (1,5 стакана)

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 180°C.

2. В глубокой сковороде на среднем огне нагрейте 1 ст. л. оливкового масла. Добавьте целые дольки чеснока и измельченный лук. Готовьте 3-5 мин, пока лук не станет мягким и полупрозрачным.

Слейте жидкость из одной банки консервированных помидоров, добавьте их и вторую банку (вместе с жидкостью) в сковороду, посолите. Разомните помидоры толкушкой или деревянной ложкой. Тушите 20 минут. Затем снимите с плиты, вытащите чеснок и добавьте измельченный базилик. Посолите и поперчите по вкусу.

3. Отбейте куриное филе. В одной тарелке взбейте яйца с молоком, посолите. Во второй смешайте панировочные сухари с 25 г пармезана и 25 г моцареллы. Обмакните курицу сначала в яичную смесь, а затем — в сухари с сыром.

4. В большой сковороде на среднем огне разогрейте 2 ст. л. оливкового масла. Обжарьте филе до золотистого цвета с обеих сторон — всего около 5 минут.

5. Возьмите глубокую форму для запекания и выложите на дно тонкий слой соуса. Затем слой обжаренной курицы и слой моцареллы. Сверху — еще один слой соуса, слой курицы и оставшуюся моцареллу. Закончите слоем соуса, сверху посыпьте пармезаном.

6. Выпекайте около 20-30 минут, пока сыр не расплавится и не начнёт пузыриться.

7. Готовое блюдо можно посыпать базиликом и подавать с салатом и итальянским хлебом.

Приятного аппетита!

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