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Рецепт овощного салата с огурцом, болгарским перцем, морковью и острой заправкой

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
75 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
12
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт овощного салата с огурцом, болгарским перцем, морковью и острой заправкой

Овощной салат / Фото: Credits

Сочный, ароматный, легкий, слегка острый салат прекрасно дополнит мясные и рыбные блюда.

Хрустящий салат из огурца, сладкого перца и моркови, а заправка из соевого соуса, чеснока, оливкового масла и лимонного сока сделает вкус салата пикантным. 

Ингредиенты

огурец свежий
1 шт.
перец сладкий
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
1 зубчик
соевый соус
1,5 ст. л.
сахар
0,5 ч. л.
лимонный сок
1 ч. л.
масло оливковое
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
семена кунжута
2 ч. л.
  1. Семена кунжута обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.
  2. Овощи вымойте. Морковь очистите, а у перца удалите семена. Морковь натрите на терке для корейской моркови. Огурец и перец нарежьте тонкой соломкой. Соедините все овощи.
  3. Для заправки в миске смешайте соевый соус, сахар, перец черный молотый, лимонный сок, масло оливковое, чеснок, выдавленный через пресс и соль. Перемешайте. Соедините с овощами, еще раз все перемешайте.
  4. Выложите в салатник и посыпьте обжаренным кунжутом.

Советы:

Оливковое масло можно заменить растительным маслом.

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