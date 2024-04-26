Рецепт овощного салата с огурцом, болгарским перцем, морковью и острой заправкой

Сочный, ароматный, легкий, слегка острый салат прекрасно дополнит мясные и рыбные блюда.

Хрустящий салат из огурца, сладкого перца и моркови, а заправка из соевого соуса, чеснока, оливкового масла и лимонного сока сделает вкус салата пикантным.

Ингредиенты огурец свежий 1 шт. перец сладкий 1 шт. морковь 1 шт. чеснок 1 зубчик соевый соус 1,5 ст. л. сахар 0,5 ч. л. лимонный сок 1 ч. л. масло оливковое 2 ст. л. перец черный молотый соль семена кунжута 2 ч. л.

Семена кунжута обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета. Овощи вымойте. Морковь очистите, а у перца удалите семена. Морковь натрите на терке для корейской моркови. Огурец и перец нарежьте тонкой соломкой. Соедините все овощи. Для заправки в миске смешайте соевый соус, сахар, перец черный молотый, лимонный сок, масло оливковое, чеснок, выдавленный через пресс и соль. Перемешайте. Соедините с овощами, еще раз все перемешайте. Выложите в салатник и посыпьте обжаренным кунжутом.

Советы:

Оливковое масло можно заменить растительным маслом.

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