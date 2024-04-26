Рецепт овощного салата с огурцом, болгарским перцем, морковью и острой заправкой

Сочный, ароматный, легкий, слегка острый салат прекрасно дополнит мясные и рыбные блюда.
Хрустящий салат из огурца, сладкого перца и моркови, а заправка из соевого соуса, чеснока, оливкового масла и лимонного сока сделает вкус салата пикантным.
Ингредиенты
- огурец свежий
- 1 шт.
- перец сладкий
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- соевый соус
- 1,5 ст. л.
- сахар
- 0,5 ч. л.
- лимонный сок
- 1 ч. л.
- масло оливковое
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- семена кунжута
- 2 ч. л.
- Семена кунжута обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Овощи вымойте. Морковь очистите, а у перца удалите семена. Морковь натрите на терке для корейской моркови. Огурец и перец нарежьте тонкой соломкой. Соедините все овощи.
- Для заправки в миске смешайте соевый соус, сахар, перец черный молотый, лимонный сок, масло оливковое, чеснок, выдавленный через пресс и соль. Перемешайте. Соедините с овощами, еще раз все перемешайте.
- Выложите в салатник и посыпьте обжаренным кунжутом.
Советы:
Оливковое масло можно заменить растительным маслом.
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