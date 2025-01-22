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Рецепт паштета из рыбных консервов яиц и сыра

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
154
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт паштета из рыбных консервов яиц и сыра

Паштет из рыбных консервов яиц и сыра / Фото: Credits

Особенность приготовления паштета в том, что он готовится из любых консервов. Это замечательная закуска, которая подойдет для повседневного или праздничного стола.

Паштет из рыбных консервов с добавлением яиц  и сыра получается пикантным и нежным. Намажьте на его гренки, крекеры или просто на свежий багет.

Ингредиенты

консервы рыбные (сардины)
баночка
яйца куриные
2 шт.
сыр твердый
90 г
сок лимона
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Яйца отварите вкрутую 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите и натрите на среднюю терку.
  2. Сыр твердый натрите на мелкую терку.
  3. В чашу блендера выложите рыбные консервы вместе с жидкостью, добавьте яйца, сыр, перец черный молотый, посолите, влейте лимонный сок. Пробейте блендером до однородной массы.
  4. Выложите в стеклянную емкость, накройте крышкой и храните в холодильнике.

Советы:

  • Вместо твердого сыра можно использовать плавленый сыр.

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