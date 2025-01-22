Рецепт паштета из рыбных консервов яиц и сыра

Особенность приготовления паштета в том, что он готовится из любых консервов. Это замечательная закуска, которая подойдет для повседневного или праздничного стола.
Паштет из рыбных консервов с добавлением яиц и сыра получается пикантным и нежным. Намажьте на его гренки, крекеры или просто на свежий багет.
Ингредиенты
- консервы рыбные (сардины)
- баночка
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр твердый
- 90 г
- сок лимона
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Яйца отварите вкрутую 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите и натрите на среднюю терку.
- Сыр твердый натрите на мелкую терку.
- В чашу блендера выложите рыбные консервы вместе с жидкостью, добавьте яйца, сыр, перец черный молотый, посолите, влейте лимонный сок. Пробейте блендером до однородной массы.
- Выложите в стеклянную емкость, накройте крышкой и храните в холодильнике.
Советы:
- Вместо твердого сыра можно использовать плавленый сыр.
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