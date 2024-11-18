Рецепт песочного печенья с джемом

Песочное печенье с джемом – это беспроигрышный вариант домашней выпечки, которая всем понравится. Для печенья используйте только густой джем.
Песочное тесто получается нежным, рассыпчатым с ароматной начинкой и золотистой корочкой.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 300 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- масло сливочное
- 170 г
- сахарная пудра
- 70 г
- ванильный сахар
- пакетик
- соль
- щепотка
- джем
- сахарная пудра
- Холодное сливочное масло нарежьте на кубики.
- В миску просейте муку, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, соль, яйцо и сливочное масло. Руками перетрите в мелкую крошку, сформируйте из теста шар. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на один час.
- Тесто раскатайте толщиной около 4 мм. С помощью формочек или стакана вырежьте основания для печенья. В центре каждого печенья сделайте небольшое углубление и аккуратно выложите в него небольшое количество джема. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут до золотистого цвета. Дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Сливочное масло можно заменить маргарином.
- Вместо джема можно использовать густое варенье или повидло.
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