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Рецепт песочного печенья с джемом

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
293 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
63
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт песочного печенья с джемом

Песочное печенье с джемом / Фото: Credits

Песочное печенье с джемом – это беспроигрышный вариант домашней выпечки, которая всем понравится. Для печенья используйте только густой джем.

Песочное тесто получается нежным, рассыпчатым с ароматной начинкой и золотистой корочкой. 

Ингредиенты

мука пшеничная
300 г
яйцо куриное
1 шт.
масло сливочное
170 г
сахарная пудра
70 г
ванильный сахар
пакетик
соль
щепотка
джем
сахарная пудра
  1. Холодное сливочное масло нарежьте на кубики.
  2. В миску просейте муку, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, соль, яйцо и сливочное масло. Руками перетрите в мелкую крошку, сформируйте из теста шар. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на один час.
  3. Тесто раскатайте толщиной около 4 мм. С помощью формочек или стакана вырежьте основания для печенья. В центре каждого печенья сделайте небольшое углубление и аккуратно выложите в него небольшое количество джема. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут до золотистого цвета. Дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Сливочное  масло можно заменить маргарином.
  • Вместо джема можно использовать густое варенье или повидло.

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