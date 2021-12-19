Рецепт постных бискотти с миндалем и вишней — сухарики к посту

Рецепт постных бискотти с миндалем и вишней — сухарики к посту

Словом бискотти итальянцы называют любое сухое печенье.

Оно больше напоминает сухарики, поскольку выпекается в два приема и переводится, как "дважды запеченное". Самые популярные рецепты приготовления бискотти содержат миндаль, однако многие кулинары экспериментируют, добавляя к печенью фундук, фисташки и грецкие орехи.

Ингредиенты:

2 стакана муки

1,5 стакана миндаля

1 стакан вяленой вишни

6 ст. л. сахара

3 ст. л. жидкого меда

3 ст. л. масла

70 мл воды

2 ч. л. ванильного сахара

½ ч. л. пищевой соды

½ ч. л. разрыхлителя

½ ч. л. соли

Время приготовления: 90 минут

Приготовление пошагово:

1. Стакан миндаля перемалываем в кофемолке до состояния муки с небольшими крупинками. Остальные добавим к печенью не измельчая.

2. В большую миску просеиваем пшеничную муку, сюда же добавляем молотый миндаль, целые орехи, вяленые вишни, сахар, ванильный сахар, соль, пищевую соду и разрыхлитель. Хорошо все перемешиваем.

3. В отдельной миске смешиваем воду, жидкий мед и рафинированное масло без ярко выраженного запаха.

4. Добавляем жидкую массу к сухим ингредиентам, быстро перемешиваем, чтобы мука не вобрала жидкость. Замешиваем тесто руками.

5. Выкладываем массу на стол. Формируем своеобразный батончик высотой полтора сантиметра. Можно сделать его более округлым сверху. Чтобы поместить его на противень, можно разрезать пополам.

6. Первый раз выпекаем бискотти 40-50 минут при 180°C. После этого даем батончикам немного остыть и нарезаем косыми полосками толщиной примерно 1,5 см.

7. Перекладываем на противень разрезом вверх и снова отправляем в духовку. Второй раз выпекаем примерно 15 минут при 180°C. За это время печенье хорошо подсохнет, как и положено настоящему бискотти.

Хранить постные бискотти можно в плотно закрытой банке в течение месяца.

Видеоверсия рецепта:

Приятного тебе аппетита!

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