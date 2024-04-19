Рецепт постных картофельных дерунов без яиц

Если вы соблюдаете пост, то этот рецепт станет для вас идеальным решением.

Несмотря на то, что в состав таких дерунов не входят яйца, вкус у них настолько потрясающий, что никто не останется равнодушным, а для приготовления нужно всего лишь два ингредиента – картофель и лук.

Ингредиенты картофель 500 г лук репчатый 1 шт. перец черный молотый соль растительное масло

Картофель и лук очистите, помойте и натрите на мелкую терку. Соедините, перемешайте, откиньте на мелкое сито, и оставьте на 3-5 минут, чтобы стекла жидкость. Саму жидкость слейте, а со дна соберите крахмал и добавьте в картофель. Поперчите, посолите и перемешайте. В сковороде разогрейте растительное масло. Столовой ложкой выкладывайте массу и обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Советы:

В картофель можно не добавлять крахмал, деруни и без него держат форму.

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