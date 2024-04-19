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Рецепт постных картофельных дерунов без яиц

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
249 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
259
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт постных картофельных дерунов без яиц

Постные картофельные деруны без яиц / Фото: Credits

Если вы соблюдаете пост, то этот рецепт станет для вас идеальным решением. 

Несмотря  на то, что в состав таких дерунов не входят яйца, вкус у них настолько потрясающий, что никто не останется равнодушным, а для приготовления нужно всего лишь два ингредиента – картофель и лук.

Ингредиенты

картофель
500 г
лук репчатый
1 шт.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Картофель и лук очистите, помойте и натрите на мелкую терку. Соедините, перемешайте, откиньте на мелкое сито, и оставьте на 3-5 минут, чтобы стекла жидкость. Саму жидкость слейте, а со дна соберите крахмал и добавьте в картофель. Поперчите, посолите и перемешайте.
  2. В сковороде разогрейте растительное масло. Столовой ложкой выкладывайте массу и обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Советы:

  • В картофель можно не добавлять крахмал, деруни и без него держат форму.

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