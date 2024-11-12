Рецепт рубленых котлет из красной рыбы

Для приготовления котлет используйте любую красную рыбу. Котлеты жарьте пару минут, чтобы не пересушить рыбное филе.

Готовые котлеты получаются пышными и нежными и остаются вкусными не только в горячем, но и в холодном виде. Подайте с гарниром из овощей или с соусом.

Ингредиенты лосось 500 г яйцо куриное 1 шт. мука пшеничная 1,5 ст. л. сок лимонный 1 ст. л. майонез 1,5 ст. л. перец черный молотый соль укроп 1 пучок растительное масло

Красную рыбу промойте, обсушите, удалите кожуру и кости. Нарежьте на средние кубики. Сбрызните лимонным соком, добавьте майонез, аккуратно перемешайте и оставьте на пять минут. Укроп промойте и мелко измельчите. К рыбе вбейте яйцо, всыпьте муку, укроп, перец черный молотый, посолите и перемешайте. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте столовой ложкой котлеты и жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

Специи используйте по своему вкусу.

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