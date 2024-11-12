Рецепт рубленых котлет из красной рыбы

Для приготовления котлет используйте любую красную рыбу. Котлеты жарьте пару минут, чтобы не пересушить рыбное филе.
Готовые котлеты получаются пышными и нежными и остаются вкусными не только в горячем, но и в холодном виде. Подайте с гарниром из овощей или с соусом.
Ингредиенты
- лосось
- 500 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 1,5 ст. л.
- сок лимонный
- 1 ст. л.
- майонез
- 1,5 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- укроп
- 1 пучок
- растительное масло
- Красную рыбу промойте, обсушите, удалите кожуру и кости. Нарежьте на средние кубики. Сбрызните лимонным соком, добавьте майонез, аккуратно перемешайте и оставьте на пять минут.
- Укроп промойте и мелко измельчите.
- К рыбе вбейте яйцо, всыпьте муку, укроп, перец черный молотый, посолите и перемешайте.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте столовой ложкой котлеты и жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.
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