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Рецепт рулета из лаваша с селедкой, яйцами и сыром

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
277 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
140
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт рулета из лаваша с селедкой, яйцами и сыром

Рулет из лаваша с рыбой яйцами и сыром / Фото: Getty Images

Отличная сытная закуска, которая готовится очень быстро и просто. Это блюдо можно смело подать на праздничный стол.

Для рулета понадобится лаваш, селедка, отварные яйца, творожный сыр и зелень. Все ингредиенты нарежьте и заверните в лаваш.

Ингредиенты

лаваш
1 шт.
филе селедки
200 г
яйца
2 шт.
творожный крем
300 г
укроп свежий
  1. Яйца отварите вкрутую с момента закипания. Остудите, очистите и натрите на крупную терку.
  2. Филе селедки нарежьте на средние кусочки.
  3. Укроп промойте и обсушите.
  4. Лаваш выложите на рабочую поверхность. Смажьте творожным кремом. Распределите яйца по всему лавашу, не доходя до краев, посыпьте укропом и сверху выложите кусочки селедки в шахматном порядке.
  5. Лаваш сверните в рулет и отправьте в холодильник на 30 минут. Нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • Творожный крем, можно заменить плавленым сырком.
  • Рыбу можно использовать любую, например, слабосольный лосось. 

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