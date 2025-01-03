Рецепт рулета из лаваша с селедкой, яйцами и сыром

Отличная сытная закуска, которая готовится очень быстро и просто. Это блюдо можно смело подать на праздничный стол.
Для рулета понадобится лаваш, селедка, отварные яйца, творожный сыр и зелень. Все ингредиенты нарежьте и заверните в лаваш.
Ингредиенты
- лаваш
- 1 шт.
- филе селедки
- 200 г
- яйца
- 2 шт.
- творожный крем
- 300 г
- укроп свежий
- Яйца отварите вкрутую с момента закипания. Остудите, очистите и натрите на крупную терку.
- Филе селедки нарежьте на средние кусочки.
- Укроп промойте и обсушите.
- Лаваш выложите на рабочую поверхность. Смажьте творожным кремом. Распределите яйца по всему лавашу, не доходя до краев, посыпьте укропом и сверху выложите кусочки селедки в шахматном порядке.
- Лаваш сверните в рулет и отправьте в холодильник на 30 минут. Нарежьте на порционные кусочки.
Советы:
- Творожный крем, можно заменить плавленым сырком.
- Рыбу можно использовать любую, например, слабосольный лосось.
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