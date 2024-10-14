Рецепт рулетов из баклажанов с фаршем

Из простых и доступных продуктов приготовьте сочные и сытные рулетики из баклажан с мясом.
Для блюда вам понадобятся баклажаны, фарш любой, лук, помидоры и томатная паста. Такое блюдо можно приготовить заранее, а перед подачей просто отправить в духовку.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- фарш свиной
- 400 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- помидоры
- 3 шт.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- вода горячая
- 1 стакан
- итальянские травы
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- зелень
- Баклажаны помойте и нарежьте на тонкие слайсы. Посыпьте одной чайной ложкой соли и оставьте на 15 минут. Затем промойте и обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла с двух сторон до мягкости.
- В фарш добавьте мелко нарубленный репчатый лук, чеснок. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Помидоры помойте и мелко нарежьте.
- В сковороду влейте одну столовую ложку растительного масла и обжарьте одну луковицу до мягкости. Добавьте томатную пасту, итальянские травы, соль, перец черный молотый и влейте горячую воду. Перемешайте и протушите 5-7 минут.
- На одну сторону слайса баклажана выложите фарш и сверните в рулетик.
- Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него рулетики. Залейте томатным соусом и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. Выложите на блюдо и посыпьте зеленью.
Советы:
- Томатную пасту можно заменить помидорами.
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