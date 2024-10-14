Рецепт рулетов из баклажанов с фаршем

Из простых и доступных продуктов приготовьте сочные и сытные рулетики из баклажан с мясом.

Для блюда вам понадобятся баклажаны, фарш любой, лук, помидоры и томатная паста. Такое блюдо можно приготовить заранее, а перед подачей просто отправить в духовку.

Ингредиенты баклажаны 2 шт. фарш свиной 400 г лук репчатый 2 шт. чеснок 2 зубчика помидоры 3 шт. томатная паста 1 ст. л. вода горячая 1 стакан итальянские травы 1 ч. л. перец черный молотый соль растительное масло зелень

Баклажаны помойте и нарежьте на тонкие слайсы. Посыпьте одной чайной ложкой соли и оставьте на 15 минут. Затем промойте и обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла с двух сторон до мягкости. В фарш добавьте мелко нарубленный репчатый лук, чеснок. Посолите, поперчите и перемешайте. Помидоры помойте и мелко нарежьте. В сковороду влейте одну столовую ложку растительного масла и обжарьте одну луковицу до мягкости. Добавьте томатную пасту, итальянские травы, соль, перец черный молотый и влейте горячую воду. Перемешайте и протушите 5-7 минут. На одну сторону слайса баклажана выложите фарш и сверните в рулетик. Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него рулетики. Залейте томатным соусом и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. Выложите на блюдо и посыпьте зеленью.

Советы:

Томатную пасту можно заменить помидорами.

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