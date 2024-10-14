Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт рулетов из баклажанов с фаршем

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
157 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
28
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт рулетов из баклажанов с фаршем

Рулеты из баклажанов с фаршем / Фото: Credits

Из простых и доступных продуктов приготовьте сочные и сытные рулетики из баклажан с мясом.

Для блюда вам понадобятся баклажаны, фарш любой, лук, помидоры и томатная паста. Такое блюдо можно приготовить заранее, а перед подачей просто отправить в духовку.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
фарш свиной
400 г
лук репчатый
2 шт.
чеснок
2 зубчика
помидоры
3 шт.
томатная паста
1 ст. л.
вода горячая
1 стакан
итальянские травы
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
зелень
  1. Баклажаны помойте и нарежьте на тонкие слайсы. Посыпьте одной чайной ложкой соли и оставьте на 15 минут. Затем промойте и обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла с двух сторон до мягкости.
  2. В фарш добавьте мелко нарубленный репчатый лук, чеснок. Посолите, поперчите и перемешайте.
  3. Помидоры помойте и мелко нарежьте.
  4. В сковороду влейте одну столовую ложку растительного масла и обжарьте одну луковицу до мягкости. Добавьте томатную пасту, итальянские травы, соль, перец черный молотый и влейте горячую воду. Перемешайте и протушите 5-7 минут.
  5. На одну сторону слайса баклажана выложите фарш и сверните в рулетик.
  6. Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него рулетики. Залейте томатным соусом и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. Выложите на блюдо и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Томатную пасту можно заменить помидорами.

Читайте также: 

Баклажаны гриль идеально дополнят салат! Удивите себя и своих гостей этим рецептом!

Баклажаны гриль идеально дополнят салат! Удивите себя и своих гостей этим рецептом!

Похожие темы:

Следующая публикация