Рецепт салата из краснокочанной капусты с огурцом, морковью и горошком

Хрустящий, яркий салат из свежих овощей, консервированного горошка, без майонеза, получается пикантным и очень полезным для здоровья.
Подготовьте все овощи, нарежьте, заправьте оливковым маслом, соевым соусом и лимонным соком. Это отличный гарнир или как самостоятельное блюдо для легкого перекуса.
Ингредиенты
- капуста краснокочанная
- 400 г
- огурец свежий
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- горошек зеленый консервированный
- 100 г
- чеснок
- 3 зубчика
- сок лимона
- 2 ст.л.
- соевый соус
- 1 ст.л.
- масло оливковое
- 2 ст.л.
- перец черный молотый
- соль
- укроп свежий
- Капусту нарежьте тонко соломкой, слегка посолите и помните руками.
- Огурец помойте и нарежьте соломкой.
- Морковь очистите, помойте и натрите на терке для корейской моркови.
- С горошка слейте жидкость.
- Чеснок очистите и выдавите через пресс.
- Укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
- Для заправки соедините сок лимона, соевый соус, оливковое масло, а затем перемешайте.
- Капусту, огурец, морковь, горошек, чеснок, укроп выложите в салатник добавьте заправку, перец черный молотый и соль. Перемешайте.
Советы:
- По желанию добавьте горчицу в зернах.
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