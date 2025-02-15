Рецепт салата из краснокочанной капусты с огурцом, морковью и горошком

Хрустящий, яркий салат из свежих овощей, консервированного горошка, без майонеза, получается пикантным и очень полезным для здоровья.

Подготовьте все овощи, нарежьте, заправьте оливковым маслом, соевым соусом и лимонным соком. Это отличный гарнир или как самостоятельное блюдо для легкого перекуса.

Ингредиенты капуста краснокочанная 400 г огурец свежий 1 шт. морковь 1 шт. горошек зеленый консервированный 100 г чеснок 3 зубчика сок лимона 2 ст.л. соевый соус 1 ст.л. масло оливковое 2 ст.л. перец черный молотый соль укроп свежий

Капусту нарежьте тонко соломкой, слегка посолите и помните руками. Огурец помойте и нарежьте соломкой. Морковь очистите, помойте и натрите на терке для корейской моркови. С горошка слейте жидкость. Чеснок очистите и выдавите через пресс. Укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте. Для заправки соедините сок лимона, соевый соус, оливковое масло, а затем перемешайте. Капусту, огурец, морковь, горошек, чеснок, укроп выложите в салатник добавьте заправку, перец черный молотый и соль. Перемешайте.

Советы:

По желанию добавьте горчицу в зернах.

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