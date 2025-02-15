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Рецепт салата из краснокочанной капусты с огурцом, морковью и горошком

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
86 ккал
Дата публикации
Просмотры
490
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт салата из краснокочанной капусты с огурцом, морковью и горошком

Салат из краснокочанной капусты с огурцом морковью и горошком / Фото: Credits

Хрустящий, яркий салат из свежих овощей, консервированного горошка, без майонеза, получается пикантным и очень полезным для здоровья.

Подготовьте все овощи, нарежьте, заправьте оливковым маслом, соевым соусом и лимонным соком. Это отличный гарнир или как самостоятельное блюдо для легкого перекуса.

Ингредиенты

капуста краснокочанная
400 г
огурец свежий
1 шт.
морковь
1 шт.
горошек зеленый консервированный
100 г
чеснок
3 зубчика
сок лимона
2 ст.л.
соевый соус
1 ст.л.
масло оливковое
2 ст.л.
перец черный молотый
соль
укроп свежий
  1. Капусту нарежьте тонко соломкой, слегка посолите и помните руками.
  2. Огурец помойте и нарежьте соломкой.
  3. Морковь очистите, помойте и натрите на терке для корейской моркови.
  4. С горошка слейте жидкость.
  5. Чеснок очистите и выдавите через пресс.
  6. Укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
  7. Для заправки соедините сок лимона, соевый соус, оливковое масло, а затем перемешайте.
  8. Капусту, огурец, морковь, горошек, чеснок, укроп выложите в салатник добавьте заправку, перец черный молотый и соль. Перемешайте. 

Советы:

  • По желанию добавьте горчицу в зернах.

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