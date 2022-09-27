Рецепт салата из капусты с фенхелем и яблоками

В середине осени очень важно добавить в свое меню как можно больше свежих салатов. Это позволит вам сохранить форму и насытить организм витаминами перед долгой зимой.
Капуста и яблоки - довольно традиционное и привычное для салата сочетания. Но, если добавить в него немного интересную заправку, он может заиграть новыми красками.
Ингредиенты
- фенхель - 1 луковица
- яблоко - 1 шт.
- капуста - половина небольшого кочана (можно заменить листьями салата или любой другой зеленью, которая вам нравится)
- яблочный уксус - 50 г (четверть стакана)
- оливковое масло - 3 ст. л.
- сок половины лимона
- кленовый сироп - 1 ч. л.
- семена сельдерея - 1 ч. л.
- соль - 1 ч. л.
- черный свежемолотый перец - четверть ч. л
Приготовление
Из луковицы фенхеля (листья фенхели пока отложите), капусты и яблока удалите сердцевину и нарежьте все тонкими полосками. В большой миске смешайте все нарезанное.
В небольшой миске смешайте уксус, оливковое масло, лимонный сок, кленовый сироп, семена сельдерея, соль и перец. Залейте салат и перемешайте.
Крупно нарежьте отложенные листья фенхеля и посыпьте салат перед подачей на стол.
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