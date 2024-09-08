Рецепт салата из красной капусты

Чтобы приготовить вкусный, хрустящий салат, капусту обязательно нарежьте очень тонко.

Блюдо отлично подойдет для легкого и быстрого перекуса, а также как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Ингредиенты капуста красная 200 г капуста белокочанная 200 г помидоры "Черри" 150 г морковь 1 шт. красный лук 1 шт. сметана 2 ст. л. горчица в зернах 1 ч. л. лимонный сок 1 ч. л. апельсиновый сок 2 ст. л. орегано щепотка черный молотый перец соль

Капусту красную и белокочанную нарежьте тонко соломкой и немного помните руками. Морковь и лук очистите. Морковь натрите на терке для корейской моркови, а красный лук нарежьте полукольцами. Помидоры помойте и нарежьте на половинки. Для заправки соедините сметану, горчицу, лимонный сок, апельсиновый сок, орегано, черный молотый перец и соль. Перемешайте. Овощи выложите в салатник. Добавьте заправку и перемешайте.

Советы:

Красный лук можно заменить репчатым луком.

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