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Рецепт салата из красной капусты

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
89 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
174
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт салата из красной капусты

Салат из красной капусты / Фото: Credits

Чтобы приготовить вкусный, хрустящий салат, капусту обязательно нарежьте  очень тонко. 

Блюдо отлично подойдет для легкого и быстрого перекуса, а также как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Ингредиенты

капуста красная
200 г
капуста белокочанная
200 г
помидоры "Черри"
150 г
морковь
1 шт.
красный лук
1 шт.
сметана
2 ст. л.
горчица в зернах
1 ч. л.
лимонный сок
1 ч. л.
апельсиновый сок
2 ст. л.
орегано
щепотка
черный молотый перец
соль
  1. Капусту красную и белокочанную нарежьте тонко соломкой и немного помните руками.
  2. Морковь и лук очистите. 
  3. Морковь натрите на терке для корейской моркови, а красный лук нарежьте полукольцами.
  4. Помидоры помойте и нарежьте на половинки.
  5. Для заправки соедините сметану, горчицу, лимонный сок, апельсиновый сок, орегано, черный молотый перец и соль. Перемешайте.
  6. Овощи выложите в салатник. Добавьте заправку и перемешайте.

Советы:

Красный лук можно заменить репчатым луком.

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