Рецепт салата из красной капусты

Чтобы приготовить вкусный, хрустящий салат, капусту обязательно нарежьте очень тонко.
Блюдо отлично подойдет для легкого и быстрого перекуса, а также как гарнир к мясным и рыбным блюдам.
Ингредиенты
- капуста красная
- 200 г
- капуста белокочанная
- 200 г
- помидоры "Черри"
- 150 г
- морковь
- 1 шт.
- красный лук
- 1 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- горчица в зернах
- 1 ч. л.
- лимонный сок
- 1 ч. л.
- апельсиновый сок
- 2 ст. л.
- орегано
- щепотка
- черный молотый перец
- соль
- Капусту красную и белокочанную нарежьте тонко соломкой и немного помните руками.
- Морковь и лук очистите.
- Морковь натрите на терке для корейской моркови, а красный лук нарежьте полукольцами.
- Помидоры помойте и нарежьте на половинки.
- Для заправки соедините сметану, горчицу, лимонный сок, апельсиновый сок, орегано, черный молотый перец и соль. Перемешайте.
- Овощи выложите в салатник. Добавьте заправку и перемешайте.
Советы:
Красный лук можно заменить репчатым луком.
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