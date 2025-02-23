Рецепт салата из редьки дайкон с морковью и яблоками

Побалуйте себя этим полезным, слегка острым, сочным салатом.
Готовится очень быстро, подготовьте овощи, нарежьте соломкой и заправьте сметаной. Подавайте в качестве гарнира к мясу или рыбе.
Ингредиенты
- редька дайкон
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- яблоко
- 1 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- соль
- кунжут
- Редьку и морковь очистите и натрите на терку для корейской моркови.
- Яблоко очистите, удалите сердцевину и нарежьте мелкой соломкой.
- В миске соедините редьку, морковь и яблоко, посолите, перемешайте.
- Добавьте сметану и еще раз перемешайте. Выложите в салатник и посыпьте кунжутом.
Советы:
- Сметану используйте любую.
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