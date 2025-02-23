Рецепт салата из редьки дайкон с морковью и яблоками

Побалуйте себя этим полезным, слегка острым, сочным салатом.

Готовится очень быстро, подготовьте овощи, нарежьте соломкой и заправьте сметаной. Подавайте в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Ингредиенты редька дайкон 1 шт. морковь 1 шт. яблоко 1 шт. сметана 2 ст. л. соль кунжут

Редьку и морковь очистите и натрите на терку для корейской моркови. Яблоко очистите, удалите сердцевину и нарежьте мелкой соломкой. В миске соедините редьку, морковь и яблоко, посолите, перемешайте. Добавьте сметану и еще раз перемешайте. Выложите в салатник и посыпьте кунжутом.

Советы:

Сметану используйте любую.

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