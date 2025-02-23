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Рецепт салата из редьки дайкон с морковью и яблоками

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
105 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт салата из редьки дайкон с морковью и яблоками

Салат из редьки дайкон с морковью и яблоками / Фото: Credits

Побалуйте себя этим полезным, слегка острым, сочным салатом.

Готовится очень быстро, подготовьте овощи, нарежьте соломкой и заправьте сметаной. Подавайте в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Ингредиенты

редька дайкон
1 шт.
морковь
1 шт.
яблоко
1 шт.
сметана
2 ст. л.
соль
кунжут
  1. Редьку и морковь очистите и натрите на терку для корейской моркови.
  2. Яблоко очистите, удалите сердцевину и нарежьте мелкой соломкой.
  3. В миске соедините редьку, морковь и яблоко, посолите, перемешайте. 
  4. Добавьте сметану  и еще раз перемешайте. Выложите в салатник и посыпьте кунжутом.

Советы:

  • Сметану используйте любую.

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