Рецепт салата из свеклы, капусты, перца и помидор

Этот легкий овощной салат можно приготовить в любое время года.

Салат получается вкусным, полезным и подойдет для тех, кто следит за своей фигурой.

Ингредиенты свекла 1 шт. капуста белокочанная 350 г перец болгарский 1 шт. помидор 1 шт. лук репчатый 1 шт. лимонный сок 2 ст. л. масло оливковое 30 мл соль

Свеклу помойте, обсушите бумажным полотенцем и заверните в фольгу. Выложите на противень и запеките при 190 градусах 50-60 минут. Остудите и нарежьте кубиками. Лук репчатый очистите, нарежьте кубиками. Капусту помойте, нарежьте соломкой и слегка помните руками. Перец болгарский очистите от семян. Нарежьте помидор и перец кубиками. В миску выложите свеклу, капусту, лук, перец болгарский, помидор, затем посолите, добавьте лимонный сок и оливковое масло. Перемешайте.

Советы:

Свеклу можно отварить.

Все овощи нарежьте небольшими кубиками.

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