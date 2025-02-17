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Рецепт салата из свеклы, капусты, перца и помидор

Время готовки
1 ч. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
69 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
383
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт салата из свеклы, капусты, перца и помидор

Салат из свеклы, капусты, перца и помидор / Фото: Credits

Этот легкий овощной салат можно приготовить в любое время года.

Салат получается вкусным, полезным и подойдет для тех, кто следит за своей фигурой.

Ингредиенты

свекла
1 шт.
капуста белокочанная
350 г
перец болгарский
1 шт.
помидор
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
лимонный сок
2 ст. л.
масло оливковое
30 мл
соль
  1. Свеклу помойте, обсушите бумажным полотенцем и заверните в фольгу.
  2. Выложите на противень и запеките при 190 градусах 50-60 минут.
  3. Остудите и нарежьте кубиками.
  4. Лук репчатый очистите, нарежьте кубиками.
  5. Капусту помойте, нарежьте соломкой и слегка помните руками.
  6. Перец болгарский очистите от семян.
  7. Нарежьте помидор и перец кубиками.
  8. В миску выложите свеклу, капусту, лук, перец болгарский, помидор, затем посолите, добавьте лимонный сок и оливковое масло.
  9. Перемешайте.

Советы:

  • Свеклу можно отварить.
  • Все овощи нарежьте небольшими кубиками.  

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