Рецепт салата из свеклы, капусты, перца и помидор

Этот легкий овощной салат можно приготовить в любое время года.
Салат получается вкусным, полезным и подойдет для тех, кто следит за своей фигурой.
Ингредиенты
- свекла
- 1 шт.
- капуста белокочанная
- 350 г
- перец болгарский
- 1 шт.
- помидор
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- лимонный сок
- 2 ст. л.
- масло оливковое
- 30 мл
- соль
- Свеклу помойте, обсушите бумажным полотенцем и заверните в фольгу.
- Выложите на противень и запеките при 190 градусах 50-60 минут.
- Остудите и нарежьте кубиками.
- Лук репчатый очистите, нарежьте кубиками.
- Капусту помойте, нарежьте соломкой и слегка помните руками.
- Перец болгарский очистите от семян.
- Нарежьте помидор и перец кубиками.
- В миску выложите свеклу, капусту, лук, перец болгарский, помидор, затем посолите, добавьте лимонный сок и оливковое масло.
- Перемешайте.
Советы:
- Свеклу можно отварить.
- Все овощи нарежьте небольшими кубиками.
Читайте также:
- Рецепт салата из свеклы с сыром и яйцами
- Карпачо из свеклы: рецепт яркой закуски
- Как приготовить горячую кукурузу с сыром