Рецепт салата из свеклы с сыром фета

Легкий и полезный салат из запеченной свеклы отличное дополнение к обеду или ужину.
Свеклу для салата отварите или лучше запеките, в ней сохранится больше витаминов, чем в отварной свекле. Также понадобится салат микс, масло оливковое, горчица, мед, уксус яблочный и микс семечек.
Ингредиенты
- свекла
- 300 г
- сыр фета
- 100 г
- салат микс
- 70 г
- семечки микс
- 30 г
- уксус яблочный
- 1 ст. л.
- горчица по-дижонски
- 1 ч. л.
- мед
- 1 ч. л.
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- соль
- Свеклу хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Заверните каждую по отдельности в фольгу и отправьте в заранее разогретую духовку при 190 градусах на один час. Охладите, очистите и нарежьте средними кубиками.
- Семечки слегка обжарьте на сухой сковороде.
- Салат микс промойте и обсушите.
- Сыр фета нарежьте на кубики, как и свеклу.
- Для заправки в миске смешайте уксус яблочный, соль, жидкий мед, горчицу и оливковое масло. Все хорошо перемешайте венчиком. Половину заправки добавьте в свеклу, перемешайте и оставьте на 5-10 минут.
- Выложите листья салата на сервировочную тарелку, на салат разложите свеклу, выложите фету, полейте оставшейся заправкой и присыпьте обжаренными семечками.
Советы:
- Готовность свеклы проверьте деревянной шпажкой.
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