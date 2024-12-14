Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт салата из свеклы с сыром фета

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
110 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
371
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт салата из свеклы с сыром фета

Салат со свеклой / Фото: Credits

Легкий и полезный салат из запеченной свеклы отличное дополнение к обеду или ужину.

Свеклу для салата отварите или лучше запеките, в ней сохранится больше витаминов, чем в отварной свекле. Также понадобится салат микс, масло оливковое, горчица, мед, уксус яблочный и микс семечек.

Ингредиенты

свекла
300 г
сыр фета
100 г
салат микс
70 г
семечки микс
30 г
уксус яблочный
1 ст. л.
горчица по-дижонски
1 ч. л.
мед
1 ч. л.
оливковое масло
2 ст. л.
соль
  1. Свеклу хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Заверните каждую по отдельности в фольгу и отправьте в заранее разогретую духовку при 190 градусах на один час. Охладите, очистите и нарежьте средними кубиками.
  2. Семечки слегка обжарьте на сухой сковороде.
  3. Салат микс промойте и обсушите.
  4. Сыр фета нарежьте на кубики, как и свеклу.
  5. Для заправки в миске смешайте уксус яблочный, соль, жидкий мед, горчицу и оливковое масло. Все хорошо перемешайте венчиком. Половину заправки добавьте в свеклу, перемешайте и оставьте на 5-10 минут.
  6. Выложите листья салата на сервировочную тарелку, на салат разложите свеклу, выложите фету, полейте оставшейся заправкой и присыпьте обжаренными семечками.

Советы:

  • Готовность свеклы проверьте деревянной шпажкой.

Читайте также:

Фантастический салат из фасоли! 3 минуты – и готово!

Фантастический салат из фасоли! 3 минуты – и готово!

Похожие темы:

Следующая публикация