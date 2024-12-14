Рецепт салата из свеклы с сыром фета

Легкий и полезный салат из запеченной свеклы отличное дополнение к обеду или ужину.

Свеклу для салата отварите или лучше запеките, в ней сохранится больше витаминов, чем в отварной свекле. Также понадобится салат микс, масло оливковое, горчица, мед, уксус яблочный и микс семечек.

Ингредиенты свекла 300 г сыр фета 100 г салат микс 70 г семечки микс 30 г уксус яблочный 1 ст. л. горчица по-дижонски 1 ч. л. мед 1 ч. л. оливковое масло 2 ст. л. соль

Свеклу хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Заверните каждую по отдельности в фольгу и отправьте в заранее разогретую духовку при 190 градусах на один час. Охладите, очистите и нарежьте средними кубиками. Семечки слегка обжарьте на сухой сковороде. Салат микс промойте и обсушите. Сыр фета нарежьте на кубики, как и свеклу. Для заправки в миске смешайте уксус яблочный, соль, жидкий мед, горчицу и оливковое масло. Все хорошо перемешайте венчиком. Половину заправки добавьте в свеклу, перемешайте и оставьте на 5-10 минут. Выложите листья салата на сервировочную тарелку, на салат разложите свеклу, выложите фету, полейте оставшейся заправкой и присыпьте обжаренными семечками.

Советы:

Готовность свеклы проверьте деревянной шпажкой.

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