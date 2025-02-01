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Рецепт салата из свеклы с сыром и яйцами

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
822
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт салата из свеклы с сыром и яйцами

Салат из свеклы с сыром и яйцами / Фото: Credits

Салат подайте в качестве легкого перекуса или как дополнение к любому гарниру. Свеклу запеките в духовке, тогда она сохранит свои полезные свойства и насыщенный цвет.

Сочная, сладкая свекла отлично сочетается с отварными яйцами и сыром, а чеснок и зеленый лук придадут блюду пикантность и аромат.

Ингредиенты

свекла
1 шт.
яйца куриные
2 шт.
сыр «Моцарелла»
130 г
чеснок
3 зубчика
сметана
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
лук зеленый
  1. Свеклу помойте, обсушите бумажным полотенцем. Заверните в фольгу, выложите на противень и запеките в духовке при 200 градусах 50-70 минут. Остудите.
  2. Яйца отварите вкрутую с момента закипания 10 минут. Остудите.
  3. Свеклу, сыр и яйца натрите на крупную терку.
  4. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
  5. Лук зеленый помойте, обсушите и измельчите.
  6. В миске соедините свеклу, яйца, сыр, чеснок, поперчите, посолите, добавьте сметану и перемешайте. Выложите в салатник и посыпьте зеленым луком.

Советы:

  • Сыр используйте любой.
  • Свеклу можно отварить.

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