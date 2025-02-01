Рецепт салата из свеклы с сыром и яйцами

Салат подайте в качестве легкого перекуса или как дополнение к любому гарниру. Свеклу запеките в духовке, тогда она сохранит свои полезные свойства и насыщенный цвет.
Сочная, сладкая свекла отлично сочетается с отварными яйцами и сыром, а чеснок и зеленый лук придадут блюду пикантность и аромат.
Ингредиенты
- свекла
- 1 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр «Моцарелла»
- 130 г
- чеснок
- 3 зубчика
- сметана
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- лук зеленый
- Свеклу помойте, обсушите бумажным полотенцем. Заверните в фольгу, выложите на противень и запеките в духовке при 200 градусах 50-70 минут. Остудите.
- Яйца отварите вкрутую с момента закипания 10 минут. Остудите.
- Свеклу, сыр и яйца натрите на крупную терку.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- Лук зеленый помойте, обсушите и измельчите.
- В миске соедините свеклу, яйца, сыр, чеснок, поперчите, посолите, добавьте сметану и перемешайте. Выложите в салатник и посыпьте зеленым луком.
Советы:
- Сыр используйте любой.
- Свеклу можно отварить.
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