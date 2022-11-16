Рецепт салата из вареной свеклы и сырой моркови

Все поклонники здорового питания наверняка оценят салат из вареной свеклы и сырой моркови.
Этот простой, вкусный и полезный салат получается очень интересным по вкусу. Делать салат можно с черносливом, чесноком, изюмом и орехами.
Классический рецепт предполагает использование минимального набора продуктов, но при этом готовое блюдо получается пикантным и необычным.
Ингредиенты:
- свекла (большая) – 1 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- твердый сыр – 150 г
- чернослив – 100 г
- изюм — 50 г
- чеснок — 3 зубчика
- майонез – 200 г
- ядра грецких орехов – 100 г
Приготовление:
Чернослив и изюм (отдельно) залить кипятком на десять минут, чтобы распарить их, затем чернослив порезать тонкими полосками, а изюм выложить на салфетку.
Свеклу отварить или запечь, поставить в холодное место, почистить и натереть на крупной терке и смешать с черносливом, добавить соль по вкусу.
Морковь (сырую) натереть на крупной терке и смешать с изюмом, добавить соль по вкусу.
Твердый сыр натереть на крупной терке и смешать с чесноком, пропущенным через чеснокодав.
Все продукты готовы, теперь нужно просто все уложить слоями, смазав каждый слой майонезом:
- первый слой – свекла с черносливом
- второй слой — твердый сыр с чесноком
- третий слой – морковь с изюмом
- сверху посыпаем грецкими орехами
Совет в приготовлении:
Твердый сыр можно заменить плавленым сырком. Чтобы сыр легко натирался, предварительно подержите его в морозильной камере в течение 15 минут. Если вы хотите, чтобы закуска была диетической, используйте майонез с низким процентом жирности.
Любой салат, который готовят слоями, нужно несколько часов выдержать перед подачей, чтобы он настоялся.
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