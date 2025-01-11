Рецепт салата с копченой курицей, кукурузой, помидорами и сыром

Приготовление салата займет у вас минимум времени. Блюдо красиво смотрится на столе.
Салат состоит из яиц, кукурузы, помидоров, сыра и копченого куриного мяса, которое придаст салату неповторимый аромат и вкус.
Ингредиенты
- курица копченая
- 300 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр твердый
- 120 г
- кукуруза консервированная
- 0,5 банки
- помидоры
- 2 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- майонез
- 50 г
- сметана
- 50 г
- соль
- Яйца отварите вкрутую 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на средние кубики.
- Курицу копченую, без шкурки, нарежьте небольшими кубиками.
- С консервированной кукурузы слейте жидкость.
- Сыр твердый натрите на крупную терку.
- Помидоры помойте и нарежьте на средние кусочки.
- Для заправки: майонез соедините со сметаной, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и перемешайте.
- В миске соедините яйца, курицу, твердый сыр, кукурузу, помидоры. Посолите, заправьте заправкой и перемешайте. Выложите в салатник и дайте настояться 30 минут.
Советы:
- В салат можно добавить мелко нарезанный красный лук.
- Салат можно заправить только майонезом.
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