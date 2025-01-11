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Рецепт салата с копченой курицей, кукурузой, помидорами и сыром

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
224 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
69
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт салата с копченой курицей, кукурузой, помидорами и сыром

Салат с копченой курицей кукурузой помидорами и сыром / Фото: Credits

Приготовление салата займет у вас минимум времени. Блюдо красиво смотрится на столе. 

Салат состоит из яиц, кукурузы, помидоров, сыра и копченого куриного мяса, которое придаст салату неповторимый аромат и вкус.

Ингредиенты

курица копченая
300 г
яйца куриные
2 шт.
сыр твердый
120 г
кукуруза консервированная
0,5 банки
помидоры
2 шт.
чеснок
1 зубчик
майонез
50 г
сметана
50 г
соль
  1. Яйца отварите вкрутую 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на средние кубики.
  2. Курицу копченую, без шкурки, нарежьте небольшими кубиками.
  3. С консервированной кукурузы слейте жидкость.
  4. Сыр твердый натрите на крупную терку.
  5. Помидоры помойте и нарежьте на средние кусочки.
  6. Для заправки: майонез соедините со сметаной, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и перемешайте.
  7. В миске соедините яйца, курицу, твердый сыр, кукурузу, помидоры. Посолите, заправьте заправкой и перемешайте. Выложите в салатник и дайте настояться 30 минут.

Советы:

  • В салат можно добавить мелко нарезанный красный лук. 
  • Салат можно заправить только майонезом.

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