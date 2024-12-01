Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт салата с курицей, ананасом, яйцами и сыром

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
227 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
248
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт салата с курицей, ананасом, яйцами и сыром

Салат с курицей ананасом яйцами и сыром / Фото: Credits

Благодаря консервированному ананасу салат получается сытным и со сладковатым вкусом. Блюдо готовится очень просто и быстро, главное – заранее отварите куриное филе и яйца.

Приготовьте такой салат на сервировочной тарелке с помощью формировочного кольца, а если у вас совсем нет времени на выкладывание слоев, то просто нарежьте все ингредиенты, выложите в салатник и перемешайте.

Ингредиенты

куриное филе
300 г
ананас консервированный
200 г
яйца куриные
2 шт.
сыр твердый
100 г
майонез
зелень (укроп, петрушка)
  1. Куриное филе отварите  в подсоленной воде 20 минут и оставьте остывать в бульоне.
  2. Яйца отварите вкрутую десять минут с момента закипания. Остудите и очистите.
  3. С консервированных ананасов слейте жидкость. 
  4. Куриное филе, твердый сыр, ананасы и яйца нарежьте на мелкие кубики. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Выложите в салатник и украсьте зеленью.

Советы:

Куриное филе можно заменить на копченое.

В салат можна додати консервовану кукурудзу. 

Читайте также: 

Фантастический салат из фасоли! 3 минуты – и готово!

Фантастический салат из фасоли! 3 минуты – и готово!

Похожие темы:

Следующая публикация