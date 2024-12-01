Рецепт салата с курицей, ананасом, яйцами и сыром

Благодаря консервированному ананасу салат получается сытным и со сладковатым вкусом. Блюдо готовится очень просто и быстро, главное – заранее отварите куриное филе и яйца.
Приготовьте такой салат на сервировочной тарелке с помощью формировочного кольца, а если у вас совсем нет времени на выкладывание слоев, то просто нарежьте все ингредиенты, выложите в салатник и перемешайте.
Ингредиенты
- куриное филе
- 300 г
- ананас консервированный
- 200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- майонез
- зелень (укроп, петрушка)
- Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут и оставьте остывать в бульоне.
- Яйца отварите вкрутую десять минут с момента закипания. Остудите и очистите.
- С консервированных ананасов слейте жидкость.
- Куриное филе, твердый сыр, ананасы и яйца нарежьте на мелкие кубики. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Выложите в салатник и украсьте зеленью.
Советы:
Куриное филе можно заменить на копченое.
В салат можна додати консервовану кукурудзу.
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