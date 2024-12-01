Рецепт салата с курицей, ананасом, яйцами и сыром

Благодаря консервированному ананасу салат получается сытным и со сладковатым вкусом. Блюдо готовится очень просто и быстро, главное – заранее отварите куриное филе и яйца.

Приготовьте такой салат на сервировочной тарелке с помощью формировочного кольца, а если у вас совсем нет времени на выкладывание слоев, то просто нарежьте все ингредиенты, выложите в салатник и перемешайте.

Ингредиенты куриное филе 300 г ананас консервированный 200 г яйца куриные 2 шт. сыр твердый 100 г майонез зелень (укроп, петрушка)

Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут и оставьте остывать в бульоне. Яйца отварите вкрутую десять минут с момента закипания. Остудите и очистите. С консервированных ананасов слейте жидкость. Куриное филе, твердый сыр, ананасы и яйца нарежьте на мелкие кубики. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Выложите в салатник и украсьте зеленью.

Советы:

Куриное филе можно заменить на копченое.

В салат можна додати консервовану кукурудзу.

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