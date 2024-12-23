Рецепт салата с курицей и виноградом к праздничному столу

Салат с курицей и виноградом – это не просто блюдо, а настоящее украшение праздничного стола. Его нежный вкус и красивый вид помогут создать особое настроение и порадуют ваших гостей.

На странице simpledeliciousrecipes поделились рецептом легкого, но вместе с тем изысканного салата с курицей и виноградом. Если вы ищете идею для праздничной подачи или просто хотите разнообразить обычный стол, этот салат – идеальный выбор.

Ингредиенты Куриное филе 1 шт. Яйца куриные (сваренные) 4 шт. Твердый сыр 100 г Соль Виноград без косточек 250 г Майонез 3 ст.

Приготовление

Куриное филе отварите до готовности в подсоленной воде. Для более насыщенного вкуса можно добавить в воду лавровый лист, перец горошком или другие специи. Остудите и нарежьте небольшими кубиками или разделите на волокна в зависимости от вашего предпочтения. Яйца поместите в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения и варите 8-10 минут. Остудите, почистите от скорлупы и нарежьте кубиками. Нарежьте сыр кубиком. Для этого рецепта идеально подходит сыр с нежным сливочным вкусом. Виноград без косточек тщательно промойте и высушите. Если ягоды крупные, разрежьте их пополам. В большой миске соедините нарезанные яйца, куриное филе, творог и виноград. Добавьте соль по своему вкусу. Добавьте майонез и кропотливо перемешайте, чтоб ингредиенты равномерно соединились. Если хотите сделать салат полегче, замените часть майонеза густым йогуртом или сметаной. Салат можно выложить на блюдо, украсив цельными ягодами винограда или веточкой свежей зелени. Подавать можно сразу же после приготовления или охлажденным.

Советы:

Для пикантного вкуса можно использовать пармезан или сыр с голубой плесенью.

Измельченные грецкие орехи или миндаль прекрасно дополнят вкус салата, придаст ему приятный хруст.

Если вы предпочитаете более здоровые заправки, смешайте греческий йогурт с горчицей и лимонным соком.

Готовьте с любовью и наслаждайтесь общими моментами за праздничным столом.

Приятного аппетита!

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