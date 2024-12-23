Рецепт салата с курицей и виноградом к праздничному столу

Салат с курицей и виноградом – это не просто блюдо, а настоящее украшение праздничного стола. Его нежный вкус и красивый вид помогут создать особое настроение и порадуют ваших гостей.
На странице simpledeliciousrecipes поделились рецептом легкого, но вместе с тем изысканного салата с курицей и виноградом. Если вы ищете идею для праздничной подачи или просто хотите разнообразить обычный стол, этот салат – идеальный выбор.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 1 шт.
- Яйца куриные (сваренные)
- 4 шт.
- Твердый сыр
- 100 г
- Соль
- Виноград без косточек
- 250 г
- Майонез
- 3 ст.
Приготовление
- Куриное филе отварите до готовности в подсоленной воде. Для более насыщенного вкуса можно добавить в воду лавровый лист, перец горошком или другие специи.
- Остудите и нарежьте небольшими кубиками или разделите на волокна в зависимости от вашего предпочтения.
- Яйца поместите в кастрюлю с холодной водой, доведите до кипения и варите 8-10 минут. Остудите, почистите от скорлупы и нарежьте кубиками.
- Нарежьте сыр кубиком. Для этого рецепта идеально подходит сыр с нежным сливочным вкусом.
- Виноград без косточек тщательно промойте и высушите. Если ягоды крупные, разрежьте их пополам.
- В большой миске соедините нарезанные яйца, куриное филе, творог и виноград. Добавьте соль по своему вкусу.
- Добавьте майонез и кропотливо перемешайте, чтоб ингредиенты равномерно соединились. Если хотите сделать салат полегче, замените часть майонеза густым йогуртом или сметаной.
- Салат можно выложить на блюдо, украсив цельными ягодами винограда или веточкой свежей зелени. Подавать можно сразу же после приготовления или охлажденным.
Советы:
- Для пикантного вкуса можно использовать пармезан или сыр с голубой плесенью.
- Измельченные грецкие орехи или миндаль прекрасно дополнят вкус салата, придаст ему приятный хруст.
- Если вы предпочитаете более здоровые заправки, смешайте греческий йогурт с горчицей и лимонным соком.
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Готовьте с любовью и наслаждайтесь общими моментами за праздничным столом.
Приятного аппетита!
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