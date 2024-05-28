Рецепт салата с жареной печенью и овощами

Приготовьте простой и вкусный салатик. А так, как в его составе куриная печень и листья салата, он будет не только вкусным, но и полезным.
Для этого обжарьте куриную печень, приготовьте овощи, полейте заправкой и выложите все на блюдо.
Ингредиенты
- куриная печень
- 300 г
- консервированная кукуруза
- 200 г
- болгарский перец красный
- 1 шт.
- листья салата;
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- сок лимона
- 1 ст. л.
- горчица французская
- 1 ч. л.
- Куриную печень очистите от пленок и прожилок. Промойте. Нарежьте крупными кусочками. Выложите печень в один слой на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте на среднем огне с двух сторон 3-5 минут. Посолите и поперчите.
- Болгарский перец вымойте, очистите от семян и нарежьте тонко соломкой.
- С консервированной кукурузы слейте жидкость.
- Листья салата промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и произвольно порвите руками.
- Для заправки смешайте оливковое масло, сок лимона и горчицу. Перемешайте.
- Листья салата выложите в миску, добавьте кукурузу, перец, заправку. Посолите, поперчите и перемешайте. Выложите салат на плоское блюдо, а сверху куриную печень.
Советы:
- Оливковое масло можно заменить растительным.
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