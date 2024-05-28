Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт салата с жареной печенью и овощами

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
175 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
346
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт салата с жареной печенью и овощами

Салат с жареной печенью и овощами / Фото: Credits

Приготовьте простой и вкусный салатик. А так, как в его составе куриная печень и листья салата, он будет не только вкусным, но и полезным.

Для этого обжарьте куриную печень, приготовьте овощи, полейте заправкой и выложите все на блюдо.

Ингредиенты

куриная печень
300 г
консервированная кукуруза
200 г
болгарский перец красный
1 шт.
листья салата;
перец черный молотый
соль
растительное масло
оливковое масло
1 ст. л.
сок лимона
1 ст. л.
горчица французская
1 ч. л.
  1. Куриную печень очистите от пленок и прожилок. Промойте. Нарежьте крупными кусочками. Выложите печень в один слой на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и обжарьте на среднем огне с двух сторон 3-5 минут. Посолите и поперчите.
  2. Болгарский перец  вымойте, очистите от семян и нарежьте тонко соломкой.
  3. С консервированной кукурузы слейте жидкость.
  4. Листья салата промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и произвольно порвите руками.
  5. Для заправки смешайте оливковое масло, сок лимона и горчицу. Перемешайте.
  6. Листья салата выложите в миску, добавьте кукурузу, перец, заправку. Посолите, поперчите и перемешайте. Выложите салат на плоское блюдо, а сверху куриную печень.

Советы:

  • Оливковое масло можно заменить растительным.

Читайте также:

Брускетта от победителей Евровидения - это вкусно и легко - Рецепты Сніданку з 1+1

Брускетта от победителей Евровидения - это вкусно и легко - Рецепты Сніданку з 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация