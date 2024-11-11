Рецепт салата со свеклой сыром и яйцом

Если свеклу отварить заранее, то приготовление салата займет у вас совсем немного времени.
Сочная, сладкая свекла отлично сочетается с отварными яйцами и сыром, а для пикантности добавьте в салат немного чеснока. Подайте как самостоятельное блюдо или к любому гарниру.
Ингредиенты
- свекла
- 200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сыр плавленый
- 100 г
- чеснок
- 1 зубчик
- сметана
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- зелень
- Свеклу отварите в течение 40-60 минут или заверните в фольгу и запеките в разогретой до 180 градусов духовке в течение одного часа.
- Яйца отварите вкрутую 10 минут.
- Свеклу и яйца остудите, очистите и натрите на крупную терку. Сыр плавленый также натрите на крупную терку.
- В миске соедините свеклу, яйца, сыр плавленый, чеснок, выдавленный через пресс, поперчите, посолите и заправьте сметаной. Перемешайте. Выложите в салатник и украсьте зеленью.
Советы:
- Сыр можно использовать любой.
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