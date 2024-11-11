Рецепт салата со свеклой сыром и яйцом

Если свеклу отварить заранее, то приготовление салата займет у вас совсем немного времени.

Сочная, сладкая свекла отлично сочетается с отварными яйцами и сыром, а для пикантности добавьте в салат немного чеснока. Подайте как самостоятельное блюдо или к любому гарниру.

Ингредиенты свекла 200 г яйца куриные 2 шт. сыр плавленый 100 г чеснок 1 зубчик сметана 2 ст. л. перец черный молотый соль зелень

Свеклу отварите в течение 40-60 минут или заверните в фольгу и запеките в разогретой до 180 градусов духовке в течение одного часа. Яйца отварите вкрутую 10 минут. Свеклу и яйца остудите, очистите и натрите на крупную терку. Сыр плавленый также натрите на крупную терку. В миске соедините свеклу, яйца, сыр плавленый, чеснок, выдавленный через пресс, поперчите, посолите и заправьте сметаной. Перемешайте. Выложите в салатник и украсьте зеленью.

Советы:

Сыр можно использовать любой.

Читайте также: