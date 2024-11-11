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Рецепт салата со свеклой сыром и яйцом

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
393
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт салата со свеклой сыром и яйцом

Салат со свеклой сыром и яйцом / Фото: Credits

Если свеклу отварить заранее, то приготовление салата займет у вас совсем немного времени.

Сочная, сладкая свекла отлично сочетается с отварными яйцами и сыром, а для пикантности добавьте в салат немного чеснока. Подайте как самостоятельное блюдо или к любому гарниру.

Ингредиенты

свекла
200 г
яйца куриные
2 шт.
сыр плавленый
100 г
чеснок
1 зубчик
сметана
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень
  1. Свеклу отварите в течение 40-60 минут или заверните в фольгу и запеките в разогретой до 180 градусов духовке в течение одного часа.
  2. Яйца отварите вкрутую 10 минут. 
  3. Свеклу и яйца остудите, очистите и натрите на крупную терку. Сыр плавленый также натрите на крупную терку.
  4. В миске соедините свеклу, яйца, сыр плавленый, чеснок, выдавленный через пресс, поперчите, посолите и заправьте сметаной. Перемешайте. Выложите в салатник и украсьте зеленью.

Советы:

  • Сыр можно использовать любой.

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