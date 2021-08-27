Рецепт шоколадного мороженого из овсяного молока и соевых сливок

Предлагаем вам рецепт вкусного веганского десерта.
Основательница Glossary Organic Products Анастасия Цыбуляк делится рецептом натурального органического мороженого, которое можно приготовить дома. Предлагаем повторить рецепт.
Ингредиенты
- 250 мл овсяного молока
- 60 мл соевых сливок
- 75 г сиропа агавы
- 1,25 порошка агар-агара
- 75 г шоколада 80%
Приготовление:
Овсяное молоко, соевые сливки, сироп агавы и агар-агар доведите до кипения.
Уменьшите огонь и варите две минуты, постоянно помешивая.
Снимите с огня и добавьте шоколад.
Переложите в стаканчики и уберите в холодильник на 24 часа.
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