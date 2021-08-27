Рецепт шоколадного мороженого из овсяного молока и соевых сливок

Рецепт шоколадного мороженого из овсяного молока и соевых сливок

Предлагаем вам рецепт вкусного веганского десерта.

Основательница Glossary Organic Products Анастасия Цыбуляк делится рецептом натурального органического мороженого, которое можно приготовить дома. Предлагаем повторить рецепт.

Ингредиенты

250 мл овсяного молока

60 мл соевых сливок

75 г сиропа агавы

1,25 порошка агар-агара

75 г шоколада 80%

Glossary Organic Products

Приготовление:

Овсяное молоко, соевые сливки, сироп агавы и агар-агар доведите до кипения.

Уменьшите огонь и варите две минуты, постоянно помешивая.

Снимите с огня и добавьте шоколад.

Переложите в стаканчики и уберите в холодильник на 24 часа.

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