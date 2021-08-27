Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Рецепт шоколадного мороженого из овсяного молока и соевых сливок

Дата публикации
Просмотры
51
Рецепт шоколадного мороженого из овсяного молока и соевых сливок

Glossary Organic Products

Предлагаем вам рецепт вкусного веганского десерта.

Основательница Glossary Organic Products Анастасия Цыбуляк делится рецептом натурального органического мороженого, которое можно приготовить дома. Предлагаем повторить рецепт. 

Ингредиенты

  • 250 мл овсяного молока
  • 60 мл соевых сливок
  • 75 г сиропа агавы
  • 1,25 порошка агар-агара
  • 75 г шоколада 80%
© Glossary Organic Products
Glossary Organic Products

Приготовление:

Овсяное молоко, соевые сливки, сироп агавы и агар-агар доведите до кипения. 

Уменьшите огонь и варите две минуты, постоянно помешивая. 

Снимите с огня и добавьте шоколад.

Переложите в стаканчики и уберите в холодильник на 24 часа. 

Читайте также: Ревневый сорбет с фисташками и матча: рецепт полезного и вкусного десерта

Следующая публикация