Рецепт сочников с творожным сыром

Приготовить такую выпечку совсем несложно и она идеально будет сочетаться с чашечкой теплого кофе утром.
Сочники - это лепешки с нежного теста с полуоткрытой или закрытой начинкой. Бывают сочники сладкие из песочного теста и из дрожжевого и других видов теста с рыбным фаршем, тертым сыром и другими начинками, но самые популярные и любимые - это, конечно же, с нежным сладким творогом.
Ингредиенты:
Для теста:
- сахар - 100 г
- яйца - 1 шт.
- сметана- 100 г
- масло сливочное - 50 г
- щепотка соли
- мука - 360-370 г
- ванилин - 1 пакетик
- разрыхлитель - 1/2 ч. л.
Для начинки:
- творог - 200 г
- сахар - 40 г
- мука - 30 г
- сметана - 1 ст. л.
- яйца - 1 шт.
Для смазки:
- яйцо - 1 шт.
- молоко - 1 ст. л.
Приготовление:
1. Сначала делаем тесто. Для этого в большой миске взбейте венчиком яйца, а затем добавьте в них: сахар, сметану, растопленное сливочное масло, соль и ванилин. Хорошо все взбейте венчиком до однородности. Также для этого можно использовать миксер.
2. Теперь в смесь добавьте просеянную через сито муку и разрыхлитель. Добавляйте муку небольшими частями и перемешивайте. Тесто не должно получиться очень плотным, а должно оставаться нежным, но не липнуть к рукам. Когда оно будет готово, сверните его в колобок и отставьте в сторону.
3. Приготовим начинку. Для этого в отдельной миске смешиваем творог, сахар, муку, сметану и яйцо. Хорошо все перемешайте, по желанию можете перебить все блендером, чтобы масса получилась более однородной.
4. Раскатайте тесто скалкой в тонкий пласт. Формой или стаканом вырежете кружочки. На одну половину кружка положите творожную начинку, а второй половинкой накройте, чтобы у вас получился полукруг.
5. Все сочники смажьте смесью яйца и молока.
6. Отправьте сочники в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
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