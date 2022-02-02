Рецепт сочников с творожным сыром

Приготовить такую выпечку совсем несложно и она идеально будет сочетаться с чашечкой теплого кофе утром.

Сочники - это лепешки с нежного теста с полуоткрытой или закрытой начинкой. Бывают сочники сладкие из песочного теста и из дрожжевого и других видов теста с рыбным фаршем, тертым сыром и другими начинками, но самые популярные и любимые - это, конечно же, с нежным сладким творогом.

Ингредиенты:

Для теста:

сахар - 100 г

яйца - 1 шт.

сметана- 100 г

масло сливочное - 50 г

щепотка соли

мука - 360-370 г

ванилин - 1 пакетик

разрыхлитель - 1/2 ч. л.

Для начинки:

творог - 200 г

сахар - 40 г

мука - 30 г

сметана - 1 ст. л.

яйца - 1 шт.

Для смазки:

яйцо - 1 шт.

молоко - 1 ст. л.

Приготовление:

1. Сначала делаем тесто. Для этого в большой миске взбейте венчиком яйца, а затем добавьте в них: сахар, сметану, растопленное сливочное масло, соль и ванилин. Хорошо все взбейте венчиком до однородности. Также для этого можно использовать миксер.

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2. Теперь в смесь добавьте просеянную через сито муку и разрыхлитель. Добавляйте муку небольшими частями и перемешивайте. Тесто не должно получиться очень плотным, а должно оставаться нежным, но не липнуть к рукам. Когда оно будет готово, сверните его в колобок и отставьте в сторону.

3. Приготовим начинку. Для этого в отдельной миске смешиваем творог, сахар, муку, сметану и яйцо. Хорошо все перемешайте, по желанию можете перебить все блендером, чтобы масса получилась более однородной.

4. Раскатайте тесто скалкой в тонкий пласт. Формой или стаканом вырежете кружочки. На одну половину кружка положите творожную начинку, а второй половинкой накройте, чтобы у вас получился полукруг.

5. Все сочники смажьте смесью яйца и молока.

6. Отправьте сочники в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.

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