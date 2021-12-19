Рецепт соленых коржиков к кофе

Это простое в приготовление печенье с доступными ингредиентами готовится очень быстро.

Когда хочется чего-то хрустящего, ароматного и не сладкого - этот рецепт то что вам нужно. Такое печенье прекрасно подойдет с черным кофе к завтраку. Попробуйте приготовить, ведь это очень просто и вкусно.

Ингредиенты:

мука - 8 ст.

сливочное масло - 400 г

соль - 1 ч. л.

яйца - 6 шт.

сметана - 4 ст. л.

Приготовление:

В просеянную через сито муку добавьте мягкое сливочное масло, соль, 5 яиц, сметану и замесите тесто. Хорошо вымесите тесто руками в течение нескольких минут. Оно должно получиться тугим, но нежным.

Теперь раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 1-1,5 см.

Теперь с помощью стакана или специальных форм для печенья вырежьте из теста печенье.

Выложите заготовки на пергаментный лист, смажьте их взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 20-25 минут, но при выпечке лучше ориентируйтесь на свою духовку и корректируйте время выпекания.

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