Рецепт супа-пюре из цветной капусты со сливками

Если вам надоели традиционные борщи и супы, то рецепт крем супа из цветной капусты вас непременно порадует. Суп получается полезным, ароматным, с нежным сливочным вкусом. Для приготовления понадобится цветная капуста, картофель, лук, морковь, чеснок, сливки и блендер. Такой обед придется по вкусу как взрослым, так и детям.
Ингредиенты
- цветная капуста
- 500 г
- картофель
- 3 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- сливки
- 200 мл
- вода
- 1 л(кипяток)
- сливочное масло
- 50 г
- тмин
- 1/4 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- зелень
- сухарики
- Цветную капусту промойте под проточной водой и разберите на небольшие соцветия.
- Картофель, лук, морковь, чеснок очистите, помойте и нарежьте мелкими кубиками.
- В сотейнике или кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Выложите лук, чеснок и обжарьте до мягкости. Добавьте цветную капусту, картофель, лук, морковь, тмин, перец черный и соль. Влейте горячую воду. Доведите до кипения и варите 15-20 минут до готовности.
- Погружным блендером перебейте овощи в однородное пюре. Кастрюлю с супом поставьте на огонь и прогрейте две минуты, не допуская закипания. Разлейте по тарелкам, по желанию добавьте сухарики и посыпьте зеленью.
Советы:
- Сливки можно использовать любой жирности.
- Цветную капусту можно заменить брокколи.
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