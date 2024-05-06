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Рецепт супа-пюре из цветной капусты со сливками

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
117
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт супа-пюре из цветной капусты со сливками

Суп пюре из цветной капусты со сливками / Фото: Credits

Если вам надоели традиционные борщи и супы, то рецепт крем супа из цветной капусты вас непременно порадует. Суп получается полезным, ароматным, с нежным сливочным вкусом. Для приготовления понадобится цветная капуста, картофель, лук,  морковь, чеснок, сливки и блендер. Такой обед придется по вкусу как взрослым, так и детям.

Ингредиенты

цветная капуста
500 г
картофель
3 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
2 зубчика
сливки
200 мл
вода
1 л(кипяток)
сливочное масло
50 г
тмин
1/4 ч. л.
перец черный молотый
соль
зелень
сухарики
  1. Цветную капусту промойте под проточной водой и разберите на небольшие соцветия.
  2. Картофель, лук, морковь, чеснок очистите, помойте и нарежьте мелкими кубиками.
  3. В сотейнике или кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Выложите лук, чеснок и обжарьте до мягкости. Добавьте цветную капусту, картофель, лук, морковь, тмин, перец черный и соль. Влейте горячую воду. Доведите до кипения и варите 15-20 минут до готовности.
  4. Погружным блендером перебейте овощи в однородное пюре. Кастрюлю с супом поставьте на огонь и прогрейте две минуты, не допуская закипания. Разлейте по тарелкам, по желанию добавьте сухарики и посыпьте зеленью. 

Советы:

  • Сливки можно использовать любой жирности.
  • Цветную капусту можно заменить брокколи.

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