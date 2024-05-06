Рецепт супа-пюре из цветной капусты со сливками

Если вам надоели традиционные борщи и супы, то рецепт крем супа из цветной капусты вас непременно порадует. Суп получается полезным, ароматным, с нежным сливочным вкусом. Для приготовления понадобится цветная капуста, картофель, лук, морковь, чеснок, сливки и блендер. Такой обед придется по вкусу как взрослым, так и детям.