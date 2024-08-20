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Рецепт сырного соуса из трех ингредиентов

Рецепт сырного соуса из трех ингредиентов

Сырный соус / Фото: Credits

У сырного соуса существует много вариаций и большое количество рецептов, попробуйте приготовить самый классический из них.

Повар o_gorodnik показал как приготовить один из самых известных соусов в мире, рецепт которого, как считается родом из Франции, хотя этого доподлинно неизвестно.

Ингредиенты

Сливки 33%
300 г
Плавленый сыр Чедер
100 г
Моцарелла
100 г
Соль
Перец

Приготовление:

  • Сливки довести до кипения и добавить соль, перец и два вида сыра;
  • Все смешать венчиком до полного растворения;

Советы:

Подавать на стол можно как в горячем, так и в холодном виде.

Этот соус прекрасно подойдёт к бургеру и картошен фри.

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