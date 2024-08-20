Рецепт сырного соуса из трех ингредиентов

У сырного соуса существует много вариаций и большое количество рецептов, попробуйте приготовить самый классический из них.
Повар o_gorodnik показал как приготовить один из самых известных соусов в мире, рецепт которого, как считается родом из Франции, хотя этого доподлинно неизвестно.
Ингредиенты
- Сливки 33%
- 300 г
- Плавленый сыр Чедер
- 100 г
- Моцарелла
- 100 г
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Сливки довести до кипения и добавить соль, перец и два вида сыра;
- Все смешать венчиком до полного растворения;
Советы:
Подавать на стол можно как в горячем, так и в холодном виде.
Этот соус прекрасно подойдёт к бургеру и картошен фри.
Читайте также:
- Без сахара, красителей и консервантов: как приготовить домашний кетчуп
- Как приготовить вкусный домашний майонез
- Ткемали: рецепт популярного соуса грузинской кухни