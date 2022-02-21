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Рецепт тонких дрожжевых блинов

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Рецепт тонких дрожжевых блинов

блины / фото: Bene Gusto

Блины на дрожжах необязательно должны быть толстыми. Все зависит от пропорций.

Однако дрожжевые блины идеально сочетается с солеными и копчеными начинками: грибами, мясом, слабосоленой рыбой, икрой и даже колбасой. Накануне Масленицы поделюсь рецептом приготовления таких блинов

Время приготовления: 90 минут

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 300 г пшеничной муки
  • 300 мл молока
  • 300 мл воды
  • 100 мл рафинированного масла
  • 15 г прессованных дрожжей
  • 3-4 ст. л сахара
  • 1 ч. л ванильного сахара
  • 1 ч. л соли

Приготовление пошагово:

1. В большую миску вбиваем яйца. Добавляем сахар, соль и ванильный сахар. Хорошо перемешиваем с помощью венчика или миксера.

2. Свежие дрожжи заливаем теплой водой, перемешиваем и оставляем на 5 минут.

3. Воду с дрожжами добавляем к яично-сахарной смеси. Сюда же отправляем молоко. Перемешиваем и добавляем просеянную муку. Замешиваем жидкое тесто и оставляем в тепле на 60 минут.

4. Масло выливаем на сковороду и хорошо ее разогреваем. Горячее масло аккуратно вливаем в тесто и быстро перемешиваем, чтобы оно не свернулось под воздействием температуры.

5. Выпекаем блины на среднем огне, чтобы они не подгорали и не приставали к сковороде.

Видеоверсия рецепта:

Приятного тебе аппетита!

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