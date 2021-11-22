Рецепт традиционного пудинга от королевских поваров

Перед подачей на праздничный стол пудинг подогревается, пропитывается бренди или другим алкогольным напитком и фламбируется за столом.

Со следующей недели в Великобритании и еще некоторых странах начинается период рождественского поста (адвента). По традиции к Рождеству начинают готовиться с четвертого воскресенья, а в пятое, то есть сегодня, - отмечают праздник Stir-up Sunday. В этот день семьи собираются вместе для приготовления рождественского пудинга.

В этом году повара королевских кухонь поделились своим рецептом традиционного рождественского пудинга. Готовится это блюдо за несколько недель до праздника, затем "созревает" в прохладном месте и подается в первый день Рождества.

По рецепту получится два пудинга по 1 кг. Ингредиенты следующие:

250 г изюма темного

250 г смородины

185 г изюма из винограда кишмиш

150 г разной цедры

250 г почечное сало (это сырой твердый жир из говядины или баранины, который находится вокруг поясницы и почек. Традиционно используется британцами в приготовлении этого десерта - ред.)

250 г панировочных сухарей

90 г муки

12 г смешанных специй

2 целых яйца

180 г сахара

275 мл пива

40 мл темного рома

40 мл бренди (если вы не хотите употреблять алкоголь, можете заменить его апельсиновым соком или холодным чаем)

Готовьте пудинг на водяной бане в течение 6 часов.

Перед подачей на праздничный стол пудинг подогревается, пропитывается бренди или другим алкогольным напитком и фламбируется за столом. К рождественскому пудингу часто подают сладкий крем на основе сливочного масла с бренди или с жидким заварным кремом из яиц и молока.

Stir-up Sunday - семейный праздник, который дает возможность собраться в кругу семьи перед праздниками. Родители учат детей готовить тесто для пудинга, и каждый член семьи, замешивая его, загадывает желание на будущий год. Тесто для пудинга месят в направлении с востока на запад – в честь трех мудрецов, которые пришли поклониться младенцу Иисусу. Пудинг традиционно состоит из 13 ингредиентов.

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