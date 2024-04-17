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Рецепт творожного печенья с орехами

Время готовки
1 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
307 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
403
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт творожного печенья с орехами

Рецепт творожного печенья с орехами / Фото: Credits

Для хрустящего, рассыпчатого печенья, обязательно используйте продукты комнатной температуры. Такое тесто можно приготовить заранее, заморозить и выпекать в удобное для вас время.

Ингредиенты

мука
320 г
творог
200 г
сахар
2 ст. л.
сливочное масло
200 г
разрыхлитель
1 ч. л.
ванильный сахар
1 ч. л.
соль
яйцо – для смазывания печенья
грецкие орехи
150 г
сахар
100 г
  1. В миске соедините мягкое сливочное масло, творог, сахар, соль, ванильный сахар и разотрите хорошо вилкой. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Замесите мягкое тесто. Положите в пакет и отправьте в холодильник на 40 минут.
  2. Измельчите орехи в мелкую крошку, смешайте с сахаром.
  3. Достаньте тесто из холодильника. Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой и раскатайте тесто в большой, тонкий пласт. Сверху посыпьте орехами с сахаром и сверните в рулет. Нарежьте ножом на рулетики 3-4 сантиметра. Смажьте яйцом. Выложите на противень, застеленный пергаментом.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут. 

Советы:

  • Творог используйте жирностью 5-9%.

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