Рецепт творожного печенья с орехами

Для хрустящего, рассыпчатого печенья, обязательно используйте продукты комнатной температуры. Такое тесто можно приготовить заранее, заморозить и выпекать в удобное для вас время.
Ингредиенты
- мука
- 320 г
- творог
- 200 г
- сахар
- 2 ст. л.
- сливочное масло
- 200 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 1 ч. л.
- соль
- яйцо – для смазывания печенья
- грецкие орехи
- 150 г
- сахар
- 100 г
- В миске соедините мягкое сливочное масло, творог, сахар, соль, ванильный сахар и разотрите хорошо вилкой. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Замесите мягкое тесто. Положите в пакет и отправьте в холодильник на 40 минут.
- Измельчите орехи в мелкую крошку, смешайте с сахаром.
- Достаньте тесто из холодильника. Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой и раскатайте тесто в большой, тонкий пласт. Сверху посыпьте орехами с сахаром и сверните в рулет. Нарежьте ножом на рулетики 3-4 сантиметра. Смажьте яйцом. Выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.
Советы:
- Творог используйте жирностью 5-9%.
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