Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт творожного пудинга с клубникой

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
96 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
296
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт творожного пудинга с клубникой

Творожный пудинг с клубникой / Фото: Credits

В сезон клубники приготовьте легкий, воздушный летний десерт. Такое лакомство понравится детям и взрослым. Главным ингредиентом пудинга  является клубника, которая придаст блюду сочность и изумительный аромат, а творог удивит своей воздушностью и нежностью. 

Ингредиенты

творог
400 г
яйца
2 шт.
крахмал картофельный
1 ст. л.
сахар
4 ст. л.
соль
щепотка
клубника
300 г
сливочное масло
  1. Клубнику хорошо промойте, очистите от плодоножек и просушите. Разрежьте вдоль на две части.
  2. В чаше миксера смешайте творог, яйца, сахар, соль и крахмал. Взбейте до растворения сахара. 
  3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Творожную массу выложите в форму. Наверх выложите клубнику. 
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.

Советы:

  • Творог можно использовать любой жирности.

Читайте также: 

Супер перекус! Мясо тает во рту! Запеканка в лаваше – Рецепты Сниданка с 1+1

Супер перекус! Мясо тает во рту! Запеканка в лаваше – Рецепты Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация