Рецепт творожного пудинга с клубникой

В сезон клубники приготовьте легкий, воздушный летний десерт. Такое лакомство понравится детям и взрослым. Главным ингредиентом пудинга является клубника, которая придаст блюду сочность и изумительный аромат, а творог удивит своей воздушностью и нежностью.