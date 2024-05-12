Рецепт творожного пудинга с клубникой

В сезон клубники приготовьте легкий, воздушный летний десерт. Такое лакомство понравится детям и взрослым. Главным ингредиентом пудинга является клубника, которая придаст блюду сочность и изумительный аромат, а творог удивит своей воздушностью и нежностью.
Ингредиенты
- творог
- 400 г
- яйца
- 2 шт.
- крахмал картофельный
- 1 ст. л.
- сахар
- 4 ст. л.
- соль
- щепотка
- клубника
- 300 г
- сливочное масло
- Клубнику хорошо промойте, очистите от плодоножек и просушите. Разрежьте вдоль на две части.
- В чаше миксера смешайте творог, яйца, сахар, соль и крахмал. Взбейте до растворения сахара.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Творожную массу выложите в форму. Наверх выложите клубнику.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.
Советы:
- Творог можно использовать любой жирности.
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