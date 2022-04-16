Рецепт творожной пасхи без яиц с шоколадом

Творожную пасху приготовить очень просто. Для этого нужно смешать все ингредиенты, выложить в форму и набраться терпения, пока стечет лишняя жидкость.

Если у вас нет специальной формы в виде усеченной пирамиды, можно приготовить творожную пасху в обычном сите, которое найдется на каждой кухне. Для этого выложите форму несколькими слоями марли и переложите туда творожную массу. Поставьте сито на миску, а сверху поместите блюдце и банку с водой, чтобы жидкость стекала и готовая пасха приобрела нужную форму.

Время приготовления:

подготовка — 40 минут

ожидания — 24 часа

ингредиенты:

900 г творога любой жирности

200 мл 33%-ных сливок

150 г сахара

100 г сливочного масла

100 г изюма

90 г белого шоколада

90 г черного шоколада

30 г жареного миндаля

2 ч. л ванильного сахара

щепотка соли

Приготовление пошагово:

1. Творог протираем через сито или перебиваем блендером, чтобы текстура готовой пасхи получилась более легкой и нежной без комочков. Отдельно взбиваем жирные сливки.

2. В большой миске растираем сахар и размягченное сливочное масло. Сюда же добавляем соль и ванильный сахар. Затем высыпаем сыр и хорошо все перемешиваем до однородности. Вводим взбитые сливки и аккуратно перемешиваем с помощью лопатки.

3. Миндаль заливаем кипятком и оставляем на 5 минут. Сливаем воду и очищаем кожицу. Подсушиваем на сковороде. После этого орехи рубим ножом.

4. К сырной массе добавляем изюм и миндаль, хорошо перемешиваем. Делим ее на две части. Можно разделить пополам или отложить небольшую порцию массы для темных шоколадных вкраплений. Растапливаем шоколад на водяной бане и добавляем к творожной массе. В одну миску — белый, во вторую — черный. Хорошо перемешиваем.

5. Форму для приготовления пасхи выстилаем несколькими слоями марли, чтобы масса не вытекала и не приставала к стенкам. По очереди выкладываем темную и светлую массу.

6. Сверху накрываем форму крышкой, ставим в миску или тарелку, чтобы могла стекать лишняя жидкость. Сверху ставим пресс. Я для этого использую банку с водой. Отправляем в холодильник минимум на 24 часа. Жидкость периодически сливаем. Готовую творожную пасху вытаскиваем из формы, аккуратно убираем марлю и можем дегустировать.

Творожная пасха с шоколадом без выпечки и яиц готова! Украсить ее можно растопленным шоколадом или оставить без украшения — она сама по себе выглядит празднично.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита и хороших праздников!

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