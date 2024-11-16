Рецепт творожной запеканки с грушей

Творожная запеканка с грушей – это десерт, который никого не оставит равнодушным. Для вкусной, сочной запеканки обязательно выбирайте мягкие и сладкие груши.

Готовится очень легко, все ингредиенты смешайте, выложите груши и запеките в духовке. Этот десерт приготовьте с вечера, а утром только разогрейте.

Ингредиенты груша 1 шт. творог 200 г яйца куриные 4 шт. молоко 70 мл. мука пшеничная 90 г соль щепотка сливочное масло сахарная пудра

У груши удалите сердцевину и нарежьте тонкими пластинами. В чашу блендера выложите творог, яйца, молоко, соль и пробейте блендером до однородного состояния. Добавьте муку порциями и лопаткой аккуратно перемешайте. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите тесто, затем равномерно распределите по всей поверхности груши шкуркой вниз, чтобы они оказались вровень с поверхностью теста. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Готовую запеканку посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

Творог и молоко используйте любой жирностью.

Читайте также: