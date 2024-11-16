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Рецепт творожной запеканки с грушей

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
206 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
99
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт творожной запеканки с грушей

Творожная запеканка с грушей / Фото: Credits

Творожная запеканка с грушей – это десерт, который никого не оставит равнодушным. Для вкусной, сочной запеканки обязательно выбирайте мягкие и сладкие груши.

Готовится очень легко, все ингредиенты смешайте, выложите груши и запеките в духовке. Этот десерт приготовьте с вечера, а утром только разогрейте.

Ингредиенты

груша
1 шт.
творог
200 г
яйца куриные
4 шт.
молоко
70 мл.
мука пшеничная
90 г
соль
щепотка
сливочное масло
сахарная пудра
  1. У груши удалите сердцевину и нарежьте тонкими пластинами.
  2. В чашу блендера выложите творог, яйца, молоко, соль и пробейте блендером до однородного состояния. Добавьте муку порциями и лопаткой аккуратно перемешайте.
  3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите тесто, затем равномерно распределите по всей поверхности груши шкуркой вниз, чтобы они оказались вровень с поверхностью теста.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Готовую запеканку посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Творог и молоко используйте любой жирностью.

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