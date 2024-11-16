Рецепт творожной запеканки с грушей

Творожная запеканка с грушей – это десерт, который никого не оставит равнодушным. Для вкусной, сочной запеканки обязательно выбирайте мягкие и сладкие груши.
Готовится очень легко, все ингредиенты смешайте, выложите груши и запеките в духовке. Этот десерт приготовьте с вечера, а утром только разогрейте.
Ингредиенты
- груша
- 1 шт.
- творог
- 200 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- молоко
- 70 мл.
- мука пшеничная
- 90 г
- соль
- щепотка
- сливочное масло
- сахарная пудра
- У груши удалите сердцевину и нарежьте тонкими пластинами.
- В чашу блендера выложите творог, яйца, молоко, соль и пробейте блендером до однородного состояния. Добавьте муку порциями и лопаткой аккуратно перемешайте.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите тесто, затем равномерно распределите по всей поверхности груши шкуркой вниз, чтобы они оказались вровень с поверхностью теста.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Готовую запеканку посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Творог и молоко используйте любой жирностью.
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