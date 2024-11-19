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Рецепт творожной запеканки с манкой

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
204 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
157
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт творожной запеканки с манкой

Творожная запеканка с манкой / Фото: Credits

Для нежной, творожной запеканки, которая тает во рту, обязательно используйте творог не менее 9%.

В творожную массу вместо муки, добавьте манную крупу. Благодаря ей запеканка получается нежной и отлично держит форму. Десерт готовится очень легко, просто смешайте все ингредиенты и запеките в духовке.

Ингредиенты

творог 9%
500 г
яйца куриные
3 шт.
сметана 20%
2 ст. л.
сахар
4 ст. л.
манная крупа
4 ст. л.
соль
щепотка
ванильный сахар
сливочное масло
  1. В чашу блендера выложите творог, яйца, сметану, сахар, соль, ванильный сахар, манную крупу и перебейте до однородной консистенции. Оставьте на 20 минут.
  2. Форму смажьте сливочным маслом, выложите творожную массу в форму и разровняйте. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30минут.

Советы:

  • После выпекания дайте запеканке немного остыть в форме, чтобы она лучше держала форму.

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