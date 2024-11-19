Рецепт творожной запеканки с манкой

Для нежной, творожной запеканки, которая тает во рту, обязательно используйте творог не менее 9%.
В творожную массу вместо муки, добавьте манную крупу. Благодаря ей запеканка получается нежной и отлично держит форму. Десерт готовится очень легко, просто смешайте все ингредиенты и запеките в духовке.
Ингредиенты
- творог 9%
- 500 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- сметана 20%
- 2 ст. л.
- сахар
- 4 ст. л.
- манная крупа
- 4 ст. л.
- соль
- щепотка
- ванильный сахар
- сливочное масло
- В чашу блендера выложите творог, яйца, сметану, сахар, соль, ванильный сахар, манную крупу и перебейте до однородной консистенции. Оставьте на 20 минут.
- Форму смажьте сливочным маслом, выложите творожную массу в форму и разровняйте. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30минут.
Советы:
- После выпекания дайте запеканке немного остыть в форме, чтобы она лучше держала форму.
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