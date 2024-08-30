Рецепт творожной запеканки с морковью и яблоками

Если вы хотите приготовить полезный и вкусный десерт, этот рецепт необычной запеканки для вас.
Этот нежный, творожный десерт понравится взрослым и детям. Блюдо получается нежным, воздушным, а благодаря моркови и яблоку – сочным и ароматным.
Ингредиенты
- творог
- 250 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахар
- 1 ст. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- морковь
- 100 г
- яблоки
- 2 шт.
- соль
- щепотка
- сливочное масло
- для смазывания формы
- сахарная пудра
- Морковь и яблоки помойте и очистите. Морковь натрите на мелкую терку, а яблоко на крупную терку.
- Взбейте венчиком яйцо с сахаром, добавьте сметану, творог, соль, натертые морковь и яблоки. Перемешайте.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите тесто.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут. Немного остывшее готовое блюдо аккуратно извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Сметану используйте любой жирности.
Читайте также:
- Знаменитый сливовый пирог из The New York Times: забавная история его популярности и рецепт
- Ткемали: рецепт популярного соуса грузинской кухни
- Рецепт тертого пирога со сливами