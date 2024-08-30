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Рецепт творожной запеканки с морковью и яблоками

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
324
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт творожной запеканки с морковью и яблоками

Творожная запеканка с морковью и яблоками / Фото: Credits

Если вы хотите приготовить полезный и вкусный десерт, этот рецепт необычной запеканки для вас.

Этот нежный, творожный десерт понравится взрослым и детям. Блюдо получается нежным, воздушным, а благодаря моркови и яблоку – сочным и ароматным.

Ингредиенты

творог
250 г
яйцо куриное
1 шт.
сахар
1 ст. л.
сметана
1 ст. л.
морковь
100 г
яблоки
2 шт.
соль
щепотка
сливочное масло
для смазывания формы
сахарная пудра
  1. Морковь и яблоки помойте и очистите. Морковь натрите на мелкую терку, а яблоко на крупную терку.
  2. Взбейте венчиком яйцо с сахаром, добавьте сметану, творог, соль, натертые морковь и яблоки. Перемешайте.
  3. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и выложите тесто.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут. Немного остывшее готовое блюдо аккуратно извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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