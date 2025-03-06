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Рецепт творожных коржиков

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
61
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт творожных коржиков

Творожные коржики / Фото: Credits

Приготовьте творожные коржики и порадуйте своих родных ароматной выпечкой, вкус которой многим знаком с детства.

Понадобится творог, масло сливочное, яйца, сахар и мука. Коржики получаются сладкие, рассыпчатые и станут отличным дополнением к чаю, кофе или к стакану молока.

Ингредиенты

творог
200 г
мука пшеничная
320 г
масло сливочное
80 г
яйца куриные
1 шт. + 1 для смазывания
сода
1 ч. л.
ванильный сахар
пакетик
соль
щепотка
  1. В миске соедините творог, мягкое сливочное масло, яйцо, сахар, соль и ванильный сахар. Взбейте миксером до однородной массы. Добавьте муку, просеянную с содой, и замесите мягкое тесто.
  2. На рабочую поверхность, присыпанную мукой, раскатайте тесто в пласт толщиной около одного сантиметра. Вырежьте стаканом или фигурными формочками коржики и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности.

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