Рецепт творожных коржиков

Приготовьте творожные коржики и порадуйте своих родных ароматной выпечкой, вкус которой многим знаком с детства.
Понадобится творог, масло сливочное, яйца, сахар и мука. Коржики получаются сладкие, рассыпчатые и станут отличным дополнением к чаю, кофе или к стакану молока.
Ингредиенты
- творог
- 200 г
- мука пшеничная
- 320 г
- масло сливочное
- 80 г
- яйца куриные
- 1 шт. + 1 для смазывания
- сода
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- пакетик
- соль
- щепотка
- В миске соедините творог, мягкое сливочное масло, яйцо, сахар, соль и ванильный сахар. Взбейте миксером до однородной массы. Добавьте муку, просеянную с содой, и замесите мягкое тесто.
- На рабочую поверхность, присыпанную мукой, раскатайте тесто в пласт толщиной около одного сантиметра. Вырежьте стаканом или фигурными формочками коржики и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.
Советы:
- Творог используйте любой жирности.
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