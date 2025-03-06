Рецепт творожных коржиков

Приготовьте творожные коржики и порадуйте своих родных ароматной выпечкой, вкус которой многим знаком с детства.

Понадобится творог, масло сливочное, яйца, сахар и мука. Коржики получаются сладкие, рассыпчатые и станут отличным дополнением к чаю, кофе или к стакану молока.

Ингредиенты творог 200 г мука пшеничная 320 г масло сливочное 80 г яйца куриные 1 шт. + 1 для смазывания сода 1 ч. л. ванильный сахар пакетик соль щепотка

В миске соедините творог, мягкое сливочное масло, яйцо, сахар, соль и ванильный сахар. Взбейте миксером до однородной массы. Добавьте муку, просеянную с содой, и замесите мягкое тесто. На рабочую поверхность, присыпанную мукой, раскатайте тесто в пласт толщиной около одного сантиметра. Вырежьте стаканом или фигурными формочками коржики и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

Советы:

Творог используйте любой жирности.

Читайте также: